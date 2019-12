Primariile pot depune cereri de finantare pentru statii de reincarcare pentru vehicule electrice pana la 31 martie 2020

"Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a prelungit sesiunea de depunere a dosarelor de finantare in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice in municipiile resedinte de judet pana la data de 31 martie 2020. Obiectivul Programului il reprezinta dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrica. Solicitantii eligibili sunt unitatile administrativ-teritoriale - resedinte de judet si municipiul Bucuresti, iar suma alocata sesiunii de finantare este de 92 milioane lei", se arata intr-un comunicat al AFM, remis joi AGERPRES.Sumele maxime ce pot fi acordate pentru fiecare solicitant sunt stabilite in functie de numarul de locuitori, conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica, acestea fiind publicate pe site-ul AFM.Suma maxima finantata de Administratia Fondului pentru Mediu pentru instalarea unei statii de reincarcare este de 190.000 lei, valoare ce reprezinta 90% din totalitatea cheltuielilor eligibile.