Primul mars al masinilor eco din Romania ia startul sambata la Bucuresti

12:00 - 13:00 Plecare pe traseu: Sala Polivalenta - Bulevardul Unirii- Bulevardul Nicolae Balcescu- Bulevardul Magheru-Piata Romana - Piata Victoriei- Bulevardul Aviatorilor- Piata Charles de Gaulle - Arcul de Triumf- Bulevardul Kiseleff si intoarcere la Sala Polivalenta.

Evenimentul va incepe la ora 11:00, in parcarea de la Sala Polivalenta, iar masinile vor porni in mars la ora 12:00.La final, vom anunta si cu cat am contribuit la reducerea poluarii.Marsul va fi format din masini electrice, hibrid, CNG ale producatorilor si dealerilor de masini care participa la acest demers. Totodata, la eveniment participa si companii sau institutii de top, care au achizitionat masini eco in flota lor.Pana acum, ni s-au alaturat ca parteneri Mercedes Benz Romania, Automobile Bavaria, Iveco, Group Renault, Antares, BCR eGO, Badsi, Mega Image,TDR Energy, AVER (Asociatia pentru promovarea vehiculelor electrice in Romania).Partenerii media care ne sustin in acest demers sunt: Agerpres, National FM, Autobild, Cariere,Scopul acestui mars este de a ajuta la o informare mai buna in randul cetatenilor Capitaleiasupra avantajelor masinilor cu emisii zero carbon, asa-numitele masini Eco Friendly, dar si la incurajarea cetatenilor sa achizitioneze pe viitor astfel de masini, care pot contribui la untransport cu emisii scazute de dioxid de carbon.Evenimentul este organizat de Jumptosmart.ro, in parteneriat cu Ideativa Mind si Asociatia Romana de Relatii Publice (ARRP), cu sprijinul Salii Polivalente si face parte din campania de constientizare, denumita "Trafic Inteligent pentru Romania".