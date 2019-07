Mercedes-Benz lanseaza primul sau SUV complet electric

EQC a fost integrat in productia de serie a fabricii, alaturi de autovehiculele cu motor cu combustie sau hibrid. Prin urmare, standardele ridicate de productie Mercedes-Benz asigura o calitate superioara pentru toate modelele de autovehicule.Ca pionier al strategiei CASE (Connected, Autonomous, Shared & Services, Electric), noul EQC 400 4MATIC ofera o echipare standard extinsa si servicii atractive."Cu Mercedes-Benz EQC intram intr-o noua era a mobilitatii. EQC face parte din familia de autovehicule electrice Mercedes-Benz si reflecta caracteristicile definitorii ale brandului nostru, precum calitatea, siguranta si confortul. Oferim clientilor nostri un autoturism cu un design progresiv, cu un confort unic la condus si o autonomie optima pentru utilizarea zi de zi", afirma Britta Seeger, Membru al Consiliului de Administratie al Daimler AG, responsabil pentru vanzarile de autoturisme Mercedes-Benz.Cu designul sau impecabil, combinat cu gama de culori reprezentative brandului, Mercedes-Benz EQC este un pionier al look-ului electric avant-garde, reflectand in acelasi timp filozofia de design Progressive Luxury.Prin serviciile dedicate si autonomia cuprinsa intre 374 km si 416 km (WLTP), EQC face mobilitatea electrica potrivita pentru transportul zilnic.Totodata, carismaticul EQC impresioneaza prin atributele sale, oferind o experienta superioara la condus, un nivel ridicat de confort acustic si o dinamica de condus captivanta. Preturile pentru versiunea de baza Mercedes-Benz EQC, cu o echipare generoasa, incep de la 75.922 Euro (TVA inclus), fiind eligibil pentru programul Rabla Plus."Flexibilitatea si eficienta sunt piloni decisivi ai strategiei noastre pentru reteaua mondiala de productie Mercedes-Benz Cars, productia EQC reprezentand dovada perfecta a acestui fapt. Personalul din Bremen are o experienta vasta in productia de autovehicule, iar pe aceste cunostinte ne dezvoltam si in epoca autovehiculelor electrice. Odata cu productia Mercedes-Benz EQC ne indreptam spre o noua directie - mobilitatea electrica a viitorului", a declarat Markus Schafer, Membru al Consiliului de administratie al diviziei Mercedes-Benz Cars, responsabil cu Managementul Productiei si al Furnizorilor.Alaturi de fabrica din Bremen, compania chino-germana Beijing Benz Automotive Co. Ltd. (BBAC) incepe anul acesta productia EQC pentru piata locala din China.Bateriile pentru productia EQC din Bremen sunt produse de Accumotive, subsidiara detinuta in intregime de Daimler, la sediul din Kamenz (langa Dresda) si sunt livrate partial incarcate. Bateriile sunt pastrate in apropierea liniei de productie si apoi sunt livrate la cerere, cu ajutorul unor sisteme de transport autonome. Productia locala de baterii este un factor major de succes in initiativa electrica a Mercedes-Benz Cars, reteaua de productie pentru mobilitatea viitorului fiind astfel bine pozitionata.La nivel global, compania va investi in total peste un miliard de Euro in productia de baterii, avand in plan sa dezvolte cate doua fabrici in Kamenz / Saxonia si Stuttgart-Unterturkheim (Germania) si cate una in Sindelfingen (Germania), Beijing (China), Tuscaloosa (SUA), Jawor (Polonia) si Bangkok (Thailanda) . Reteaua mondiala de productie de baterii pentru autovehiculele Mercedes-Benz Cars va cuprinde noua fabrici pe trei continente.Cu un sistem de infotainment inovator, cele mai noi sisteme de asistenta la condus, functii superioare si un sistem de tractiune inteligent, SUV-ul premium impresioneaza prin atributele sale.Niciun alt sistem nu rezuma pilonul "Connected" al strategiei CASE mai bine decat sistemul de infotainment MBUX - Mercedes-Benz User Experience. MBUX este dotare standard EQC si parte a conceptului interactiv de control si de afisaj, creand o legatura emotionala intre sofer, autovehicul si pasageri.Versiunea MBUX dezvoltata special pentru EQC este o realizare deosebita.Caracteristicile si serviciile dezvoltate specific pentru a indeplini cerintele mobilitatii electrice sunt utilizate exclusiv pentru modelele brandului EQ. Serviciile Remote si Navigation, disponibile in echiparea standard EQC, ofera o serie de functii utile pentru conducerea unui autovehicul electric. Un alt punct forte este sistemul inteligent de asistenta cu cinci programe diferite de conducere si cinci niveluri de recuperare a energiei, care pot fi personalizate si adaptate in functie de viteza si traseul autovehiculului.Mercedes-Benz face progrese catre condusul autonom cu pachetul de ultima generatie Driving Assistance (cu pretul de 1.499 Euro in Romania - TVA inclus) . Acest pachet combina mai multe sisteme de asistenta la volan si impresioneaza printr-o serie de masuri suplimentare pentru sporirea confortului si a sigurantei. Sistemele de asistenta la condus au fost extinse considerabil si au fost completate, printre altele, cu functiile Active Distance Assist DISTRONIC si Active Steering Assist. Pachetul Driving Assistance ajuta soferul sa evite situatiile periculoase prin emiterea de avertizari in timp util.Pachetele de service EQC, configurate pentru utilizarea fara griji a autovehiculului pe termen lung, satisfac cerintele clientilor, oferind mai mult confort si comoditate. Serviciul "Mentenanta EQ" este oferit standard la achizitionarea autovehiculului, iar celelalte servicii sunt disponibile la cerere, avand cost suplimentar: "Serviciu EQ - garantie extinsa" si "Pachet mentenanta si piese de uzura EQ" Aceste pachete sunt valabile pe o perioada de sase ani de la achizitionarea autovehiculului si sunt transferate urmatorului proprietar in cazul in care autovehiculul este vandut.EQC este precursorul noii generatii de motoare electrice Mercedes-Benz si reprezinta astfel pilonul "Electric Drive" al strategiei CASE. EQC are o putere totala de 300 kW (408 CP).Un motor electric pe fiecare osie a autovehiculului transforma energia electrica in energie mecanica, sistemul de propulsie oferind astfel 760 Nm.Datorita unei strategii inteligente de operare, componentele sistemului de condus asigura putere exact acolo unde este nevoie, in functie de situatie, intr-un mod eficient si aproape silentios.Transmisia integrala 4MATIC imbunatateste stabilitatea manevrabilitatii autovehiculului, mai ales pe drumuri dificile. Prin distribuirea puterii in mod continuu, sunt imbunatatite atat placerea de a conduce, cat si autonomia.Bateria Li-Ion de inalta tensiune din dotarea EQC este dispozitivul central de stocare a energiei pentru unitatea electrica si impresioneaza prin densitatea mare de energie si continutul energetic utilizabil.Aceasta asigura un spectru de autonomie intre 374 si 416 km (WLTP), precum si o unitate electrica de inalta performanta. Designul modular al sistemului, care cuprinde doua module cu 48 de celule si patru module cu 72 de celule, asigura un design compact.EQC poate fi incarcat la orice priza domestica, insa, comparativ cu prizele clasice, Mercedes-Benz Wallbox Home permite incarcarea mai rapida a tuturor autovehiculelor Mercedes-Benz electrice si plug-in hybrid, Mercedes-Benz Wallbox Home este o statie de incarcare care permite incarcarea sigura si convenabila acasa.