Profitul BMW a scazut drastic in urma majorarii investitiilor in modelele electrice

Profitul inainte de taxe s-a situat la 2,05 miliarde de euro (2,26 miliarde de dolari) in trimestrul doi din 2019, in scadere cu 28% fata de perioada similara din 2018.Pe plan global, vanzarile grupului BMW au crescut cu 1,5%, la 647.500 de vehicule, iar veniturile au crescut cu 2,9%, la 25,7 miliarde de euro (28,37 miliarde de dolari).Costurile legate de cercetare si dezvoltare (R&D) au urcat cu 6%, la 1,4 miliarde de euro, in timp ce investitiile in modernizarea productiei au inregistrat un avans de 39%, la 1,2 miliarde euro."Procentul ridicat al vehiculelor electrice si hibride a contribuit la majorarea costurilor de productie, alaturi de efectele cursului de schimb si sporirea costurilor cu materiile prime", se arata in comunicatul BMW.Marja de profit la divizia auto a scazut la 6,5 in trimestrul doi din 2019, de la 8,6 in urma cu un an.Grupul german detine brandurile BMW, Mini si Rolls Royce.