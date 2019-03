Programul Prima masina va include modele hibrid si electrice. Ce schimbari mai aduce editia 2019

"Guvernul continua sa stimuleze piata auto prin masuri adaptate pietei europene. Adoptam astazi un act normativ cu un important impact social, economic si pentru protectia mediului. Modificam programul de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, cunoscut cetatenilor ca programul 'Prima masina', astfel incat sa devina mai dinamic si mai atractiv. Vrem sa sprijinim cat mai multi romani care doresc sa-si cumpere o masina noua", a precizat Dancila in deschiderea sedintei.Premierul a adaugat ca Guvernul, prin masurile adoptate, va incuraja "achizitionarea de autoturisme nepoluante si eficiente energetic"."Concret, pe langa facilitatile pe care le ofera, deja, acest program pentru cumpararea autoturismelor clasice, cetatenii vor beneficia de garantii guvernamentale si pentru imprumuturile contractate pentru achizitionarea autoturismelor hibrid, electric-hibrid si pur electric. In plus, persoanele fizice vor putea sa-si achizitioneze un autoturism nou chiar daca au mai detinut anterior un astfel de autoturism. Pe langa beneficiile de mediu, am avut in vedere si efectele bune pentru industria auto si cea a componentelor auto cu o pondere insemnata in economia nationala", a mai afirmat Dancila.