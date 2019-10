Renault ar putea lansa un nou automobil electric care sa concureze cu Model 3 de la Tesla

Proprietarul Dacia se gandeste sa lanseze un nou automobil electric, mai mare decat modelul actual Zoe, care sa concureze cu rivali precum Model 3 de la Tesla sau ID.3 de la Volkswagen. Noul automobil ar putea fi produs pe o platforma comuna cu Nissan si Mitsubishi Motors Corp., a declarat directorul comercial pentru automobile electrice de la Renault, Emmanuel Bouvier."Lucram la dezvoltarea unei game de modele astfel incat sa acoperim toate segmentele cu automobile electrice", a spus Bouvier, adaugand ca noul vehicul ar putea fi o versiune electrica a unui model existent. "Este prea devreme sa spunem ca vom concura direct cu Tesla dar evident ca intentionam sa acoperim o gama mai larga din piata", a mai spus Bouvier.Renault si Nissan au fost printre primii constructori auto generalisti care au oferit vehicule electrice precum Renault Zoe si Nissan Leaf insa aceste modele nu au componente majore comune. Perspectiva ca alianta Renault-Nissan-Mitsubishi sa produca noi modele in comun a fost pusa sub semnul intrebarii dupa prabusirea fostului lider Carlos Ghosn.In prezent, constructorii auto incep sa isi extinda oferta de vehicule electrice pentru a tine pasul cu noile norme mai stricte privind emisiile poluante. Chiar daca vanzarile sunt in crestere, vehiculele electrice sunt in continuare un produs de nisa deoarece cumparatorii sunt descurajati de preturile mari, raza de actiune limitata si numarul redus de statii de incarcare. Acest lucru ar putea sa se schimbe dupa ce in reprezentante vor ajunge noi model precum Peugeot 208 sau ID.3 de la Volkswagen care costa fiecare aproximativ 30.000 de euro.Renault, care anul viitor va lansa o noua versiune a modelului electric Zoe cu o autonomie extinsa, lucreaza de asemenea si la un vehicul electric mai accesibil, a dezvaluit Bouvier. Potrivit acestuia, modelul electric low-cost K-ZE construit pentru piata din China si bazat pe modelul Kwid, ar putea fi eventual utilizat pentru a produce un vehicul electric european care sa fie accesibil.Emmanuel Bouvier a mai spus ca se asteapta la o cerere solida pentru noua versiune a modelului Renault Zoe, care va costa 24.000 de euro, adaugand ca Renault vrea sa aiba opt modele electrice in gama sa de produse pana in 2022.Compania Dacia a fost preluata de Renault in anul 1999. Relansata in 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucator de notorietate pe piata auto europeana.