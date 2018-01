Romanii au cumparat in 2017 aproape 3.000 de masini electrice! Cele mai multe sunt BMW

Potrivit sursei citate, ponderea de 2,2% a masinilor ecologice in totalul livrarilor la nivel national este dubla in comparatie cu cea consemnata in anul 2016.In marja de crestere raportata, 514 sunt masini electrice 100% (crestere de 207,8% fata de 2016), iar 2.297 de unitati hibride (+126,1%).La nivelul lunii decembrie 2017, au fost comercializate 448 de masini electrice si hibride, in crestere cu 58,3%, comparativ cu luna anterioara, cand s-au inregistrat 283 de exemplare vandute.In clasamentul celor mai comercializate marci auto electrice 100%, in perioada ianuarie - decembrie 2017, primul loc a fost ocupat de BMW, cu 166 de unitati, urmat de Renault (98 de exemplare), Volkswagen (83), Mercedes-Benz (64), Mitsubishi (32), Volvo (20), Audi (14), Porsche (12) si Kia (7).Totodata, cele mai multe masini hibride vandute in Romania, in primele 12 luni din anul trecut, au fost inregistrate de Toyota (2.063 de unitati), iar clasamentul continua cu: Lexus (154 de exemplare), Kia (22) si Mercedes-Benz (doua unitati).Statistica APIA arata ca, la nivelul anului trecut, numarul autovehiculelor electrice si hibride noi vandute in Romania s-a situat la 1.195 de unitati, in crestere cu 205% fata de anul 2015.Conform celor mai recente date publicate de APIA, la nivel european, in topul tarilor in care ponderea masinilor electrice in total vanzari este semnificativa, conduce detasat Norvegia, cu 39,3%. La distanta mare se situeaza Regatul Unit al Marii Britanii, cu 1,9% pondere, Franta (1,7%), Germania (1,6%), Spania (1,1%) si Italia (0,2%).