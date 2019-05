Romanii cumpara tot mai multe masini electrice si hibride

Conform datelor centralizate, din totalul consemnat in perioada ianuarie - aprilie, 1.170 de unitati sunt autoturisme hibrid, in crestere cu 53,1% fata de primele patru luni din anul anterior, 184 de unitati sunt pur electrice (+52,1%), iar 68 de unitati sunt din categoria plug-in (-43,8%).Ponderea autoturismelor ecologice noi in totalul vanzarilor, la nivel national, s-a situat in perioada de referinta la 2,9%, fata de 2,3% cat se inregistra in intervalul ianuarie - aprilie 2018.Statistica APIA releva faptul ca, la nivelul lunii aprilie 2019, au fost comercializate 463 de autoturisme "verzi", cu 49,3% mai multe fata de luna anterioara, cand s-au vandut 310 unitati.Potrivit estimarilor producatorilor si importatorilor de automobile, in topul celor mai comercializate autoturisme 100% electrice, in primele patru luni ale anului, primul loc a fost ocupat de Nissan - cu 53 de unitati (de la nicio unitate inregistrata in anul precedent), urmat de Volkswagen - cu 43 de exemplare (+53,6% fata de perioada similara din 2018), smart (40 unitati, -14,9%), BMW (25 unitati, +4,2%), Renault (17 unitati, +21,4%), Jaguar (5 unitati, de la niciuna in primele 4 luni din 2018) si Mercedes Benz (1).In acelasi timp, cele mai multe autoturisme hibrid vandute in Romania, in perioada analizata, au fost inregistrate de Toyota - cu 1.010 unitati, Lexus (54), Honda (31), Ford (29), Kia (23), Honda (14), Hyundai (11), Suzuki (9) si Land Rover (3).De asemenea, in clasamentul vanzarilor de autoturisme plug-in conduce Volvo - cu 27 de unitati, urmata de Land Rover - cu 17 exemplare, Mitsubishi (12), BMW (5), Mini (4), Mercedes-Benz (2), Porsche (1).Persoanele fizice se pot inscrie la editia a 15-a Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus incepand din data de 12 aprilie, iar bugetul prevazut in acest an se ridica la 350 de milioane de lei.Si in 2019, prima de casare la Rabla Clasic ramane 6.500 lei, la care se poate acumula in functie de motoare, un ecobonus de 1.000 de lei, sau de 1.700 lei pentru cele hibrid. Totodata, se va mentine ecobonusul de 10.000 de euro pentru achizitionarea unei masini nepoluante, 100% electrice.Date recente ale Ministerului Mediului arata ca, la o luna de la lansarea editiei din 2019 a Programului Rabla Plus, numarul rezervarilor a ajuns la 222, iar alte 175 de dosare sunt in analiza.In 2018, numarul autoturismelor verzi (electrice, hibride si plug-in) comercializate in Romania a fost de 4.572, in crestere cu 65,7% fata de anul 2017. Din acest total, 3.585 de exemplare au fost vehicule hibrid (+59,8% fata de 2017), 682 erau electrice 100% (+102,4%), iar 305 plug-in (+72,3%).La finalul anului trecut, ponderea autoturismelor ecologice noi in totalul vanzarilor, la nivel national, a fost de 2,9%, in timp ce, in aceeasi perioada din 2017, procentajul s-a situat la 2,1%.