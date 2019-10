SAB&Accesorii 2019: Zeci de modele auto electrice si hibride iau parte la "revolutia verde" de la Romexpo

Astfel, pe o suprafata totala de 25.000 de metri patrati, atat in Pavilionul B2, cat si in zona exterioara a expozitiei, pot fi admirate, in premiera nationala, modele concept si noutati ale sezonului 2019 - 2020 apartinand brandurilor: Abarth, Alfa Romeo, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Maserati, Mazda, Mercedes, Mini, Mitsubishi, Opel, Piaggio, RAM 1500, Seat, Shelby, Skoda, Smart, SsangYong, Suzuki, Tesla, Toyota sau Volvo.Motto-ul SAB & Accesorii 2019 este "Mobilitatea la prezent si viitor", tocmai pe ideea ca transportul electric evolueaza semnificativ la nivel international, odata cu crearea si producerea de vehicule electrice si hibride ce devin din ce in ce mai accesibile.In acest sens, printre modelele electrice si hibride expuse la Romexpo se afla: Tesla Model 3 Standard Range Plus, EQC 400 4MATIC (primul SUV electric de la Mercedes-Benz), Jaguar I-PACE (primul SUV sportiv Jaguar complet electric), alaturi de modelele hibride si plug-in produse de BMW, Mini, Volvo, Kia, Toyota, Honda, Hyundai, Suzuki, Ford, Mitsubishi si Jaguar.Standul Tiriac Auto aduce marcile Ford, Hyundai, Mercedes-Benz, Land Rover, Jaguar si Mitsubishi, in timp ce in zona Tiriac Collection sunt expuse modele auto de exceptie produse din anul 1899 si pana in prezent.Pe segmentul conventional, tot la standul Tiriac Auto, Mercedes-Benz vor putea fi admirate noile CLA, Clasa A Sedan, GLE, dar si modele reprezentative si "sportivele" AMG. De asemenea, Clasa V, Clasa X, Vito si Sprinter propun viziunea Mercedes-Benz pentru calatoriile in familie si incursiunile off-road, oferind solutii eficiente de transport marfa si persoane.Noutatea celor de la Tiriac Auto la SAB 2019 o reprezinta cel mai nou model de la Ford, si anume Ford Puma. Vehiculul ce va fi disponibil la vanzare incepand cu luna decembrie a acestui an este un model complet nou, din gama SUV-urilor, care imbina designul modern, cea mai buna capacitate a portbagajului din segment si eficienta oferita de sistemul mild-hybrid. Totodata, noul Ford Ranger vine cu trei variante diferite de cabina, fiind echipat mai bine ca oricand pentru a putea calatori in conditii de confort si stil.O alta atractie a standului Ford Tiriac Auto este noul Ford Ranger Raptor, catalogat de catre producatori drept cel mai "agresiv" model din gama Ranger, dezvoltat special pentru performanta off-road.Pe lista modelelor auto noi mai regasim noul Discovery Sport, noul Range Rover Evoque, dar si Jaguar I-PACE - primul SUV sportiv Jaguar complet electric, propulsat de doua motoare electrice actionate sincron care asigura un cuplu instantaneu de 696 Nm si o agilitate specifica modelelor sportive. Acceleratia de la 0 la 100 km/h are loc in 4.8 secunde.Cei de la Hyundai aduc la stand Ioniq, primul autovehicul din lume disponibil in trei variante de propulsoare electrice, respectiv: Ioniq Hibrid, Ioniq Electric si Ioniq Plug-in. Totodata, sud-coreenii prezinta Hyundai Elantra - model 2019.Japonezii de la Mitsubishi scot la iveala noul L200, un pick-up truck care face fata tuturor tipurilor de teren, datorita sistemului Super Select 4WD-II, precum si noul Mitsubishi ASX dedicat iubitorilor de aventura urbana.Reprezentanta Auto Italia vine la Romexpo cu noul Fiat 500 X si noua Alfa Romeo Giulietta, alaturi de noul 500X Urban. Cat priveste versiunea imbunatatita Alfa Romeo Giulietta denota sportivitate, cu un interior elegant.In standul Kia de la SAB se lanseaza si noul Kia XCeed, primul crossover coupe compact din gama Kia, lansat exclusiv in cadrul Salonului de la Bucuresti.In acelasi timp, Auto Cobalcescu aduce la standurile deschise la Romexpo modelele electrice si hibride de la BMW si MINI, iar SsangYong dezvaluie Korando, model lansat in primavara acestui an la Salonul Auto de la Geneva. Automobilul sud-coreenilor este oferit cu doua optiuni de motorizare Euro6 D de la lansare, un motor pe benzina de 1,5 litri GDI-turbo complet nou, 163 CP si un motor diesel de 1,6 litri - 136 CP.Skoda etaleaza la Bucuresti, prin intermediul celor de la Avia Motors, modelele Fabia, Scala, Octavia, Superb, Karoq si Kodiaq. Pentru fanii Seat, au fost pregatite Seat Ibiza, Seat Leon, Seat Arona, Seat Ateca si Seat Tarraco.La SAB 2019 sunt expuse si modelele Piaggio Ape Classic, Piaggio Calessino, Piaggio Maxxi Pickup, Piaggio Porter Pickup, precum si, prin Honda Trading Romania, SUV-urile compacte CR-V si HR-V,C, Compact hatchback - Civic 5D, Civic TypeR, respectiv Compact Sedan - Civic 5D.Sub sloganul "We love to ride", Autovision invita vizitatorii sa admire noua vedete ale standului ce insumeaza 3.332 cai putere, 37.400 cmc si 850.000 de euro. Este vorba despre Tesla Model 3 Standard Range Plus, RAM 1500 Limited Crew Cab sau Shelby F-150 Off Road Truck.Pe suprafata standului DCM Design sunt expuse modelele: Lamborghini Aventador, BMW i8, SLS AMG, Mercedes-Benz CL63 AMG, BMW M3, Mercedes-Benz E63 AMG si Rolls Wraith.La aceasta editie a SAB & Accesorii 2019, segmentul dedicat specialistilor din domeniul echipamentelor, pieselor si accesoriilor are o suprafata totala de 8.000 mp unde peste 80 de expozanti expun aproximativ 1.500 marci de echipamente, componente, accesorii si servicii din domeniul auto aftermarket.Accesul vizitatorilor de face dupa urmatorul program: joi, 10 octombrie - intre orele 12:00-20:00; vineri, 11 octombrie - sambata, 19 octombrie - intre orele 10:00 - 20:00; duminica, 20 octombrie - intre orele 10:00 - 18:00.Pretul unui bilet de intrare este de 40 de lei, iar copiii cu varsta de pana la 7 ani, precum si persoanele cu dizabilitati, beneficiaza de acces gratuit.