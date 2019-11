SPARK introduce in flota BMW i3 si planuieste sa ajunga la 100 de automobile in acest an

Black Friday in noiembrie pentru cursele cu masinile eco din flota SPARK

Pana la finalul anului va ajunge lapentru utilizatori, din flota facand parte Renault ZOE si Nissan Leaf.In prezent, SPARK are aproximativ 13.500 de utilizatori, numar de instalari la care a ajuns din iulie si pana in prezent, iar in platforma sunt inregistrate conturi noi constant.Pentru o experienta cat mai placuta, SPARK perfectioneaza in mod continuu serviciul oferit clientilor sai. Recent a fost lansata o actualizare pentru aplicatie prin intermediul careia cei interesati pot vedea masinile disponibile fara sa aiba cont SPARK, devenind disponibila si varianta de social login cu contul de Facebook sau Google.Printre noutati se afla si optiunea de radar care ajuta utilizatorii sa localizezesi, datorita hartii, acestia primesc indicatii cum sa ajunga pana la autoturismul din preajma pe jos.Raza unde masinile pot fi lasate este de asemenea extinsa, acoperind in prezent a: Pipera, Aviatiei, Tei, Grozavesti, Pajura, Crangasi, Militari, Drumul Taberei, Vacaresti, Berceni, Dristor, Pantelimon, Titan, Colentina, zona centrala si semi-centrala."Planurile SPARK constau in extinderea flotei de masini la un numar cat mai mare, astfel incat sa fim cat mai accesibili pentru utilizatori. In egala masura, perfectionam serviciul si ne adaptam in functie de nevoile pe care le au utilizatorii nostri.Ne dorim sa fim un serviciu de e-car sharing accesibil, la indemana pentru orice sofer. Din grija fata de mediu ne orientam spre cele mai bune modele de masini electrice din piata. De aceea, am inclus acum si modelul BMW i3, o masina performanta, cu rezultate excelente in teren", a declaratPentru noiembrie, automobilele din flota SPARK vor putea fi inchiriate la preturi promotionale. Astfel, costul pentru cel mai nou model intrat,, dar si pentru, este desiDaca utilizatorii opteaza pentru modelul, atunci cursele au costul desiModul de utilizare este extrem de simplu. Utilizatorii trebuie sa instaleze aplicatia "SPARK - Your Electric Drive" din magazinul potrivit telefonului lor: Android sau iPhone.Urmeaza pasii de configurare ce presupun si introducerea unui card activ de plati, si, implicit, mai au nevoie de un permis de conducere valabil.Totodata, este obligatoriu sa aiba cel putin un an de experienta in calitate de soferi.Detalii accesand site-ul: https://espark.ro/ SPARK este un brand international de e-car sharing din Europa. Compania privata "SPARK Technologies UAB" (Lituania) controleaza operatiunile SPARK din Lituania, Bulgaria si Romania.Fondatorul si CEO-ul companiei este Nerijus Dagilis, cel care a lansat serviciul in premiera in Vilnius, in 2016.