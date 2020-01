Tesla cumpara un teren de 41 de milioane de euro langa Berlin pentru noua sa fabrica

Autoritatile din landul Brandenburg au stabilit pretul proprietatii din Gruenheide, situata la sud-est de Berlin, la 41 milioane de euro. La noua unitate ar urma sa fie create pana la 7.000 de locuri de munca.Compania intentioneaza sa produca anual pana la 500.000 de vehicule Model 3 si Model Y, din iulie 2021.Sambata, aproximativ 250 de localnici au iesit pe strazi pentru a protesta din cauza temerilor ca fabrica Tesla va pune in pericol alimentarea cu apa si viata salbatica in padurea din apropiere.Conform presei germane, Tesla intentioneaza sa investeasca pana la patru miliarde de euro (4,41 miliarde de dolari) in prima sa unitate din Europa.Tesla era de mult timp in cautarea unei locatii in Germania - cea mai mare piata auto europeana - pentru constructia unei fabrici numite "Gigafactory".