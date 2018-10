Tesla anunta o noua versiune a sedanului Model 3, care va costa 45.000 de dolari

Perioada de livrare este de sase-zece saptamani, astfel incat clientii din SUA sunt eligibili pentru actuala subventie de 7.500 de dolari daca achizitioneaza masina pana la sfarsitul anului.De la 1 ianuarie 2019, clientii Tesla nu vor mai beneficia de subventii, deoarece compania a depasit in iulie pragul de 200.000 de masini vandute.Mult promisa versiune a sedanului Model 3 in valoare de 35.000 de dolari (mai putin de jumatate fata de precedentele modele) inca nu a fost lansata, dar versiunea aparuta joi se apropie de acest pret.Succesul Model 3 este considerat un factor crucial pentru ca Tesla sa devina in sfarsit o companie profitabila. Insa intarzierile de productie au incetinit numarul de automobile livrate clientilor, ceea ce inseamna ca vanzarile Model 3 nu au avut practic niciun efect asupra rezultatelor contabile ale Tesla.