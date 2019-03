Tesla scumpeste masinile premium, ca sa poata pastra pretul de 35.000 dolari pentru Model 3

Pe plan global, majorarea se va aplica variantelor mai scumpe ale Model 3, Model S si Model X, in schimb nu va creste pretul de baza al Model 3, care recent a fost stabilit la 35.000 de dolari.Pana pe 18 martie, potentialii cumparatori pot plasa comenzi la vechile preturi, a informat producatorul american de vehicule electrice.Majorarea vine dupa ce, luna aceasta, Tesla a anuntat ca urmeaza sa inchida majoritatea celor 250 de magazine si sa vanda online masinile, pentru a reduce preturile cu aproximativ 6%, si pentru a putea lansa o versiune mai ieftina a sedanului electric Model 3, de 35.000 de dolari.De cand a prezentat Model 3 in 2016, seful companiei, Elon Musk, a promis o versiune de 35.000 de dolari. Un pret mai scazut pentru Model 3 este esential pentru viabilitatea pe termen lung a modelului.Suma obtinuta in urma reducerilor de costuri dupa inchiderea magazinelor va fi la jumatate fata de cat estima initial Tesla deoarece numai 50% dintre magazine vor fi inchise, a informat grupul american.Luni, Bloomberg anunta ca Tesla discuta cu cel mai mare producator de baterii pentru vehicule electrice din China - Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL) - despre plasarea unor comenzi pentru baterii care sa alimenteze masinile Model 3.Oficialii CATL si Tesla negociaza specificatiile cerute pentru baterii, dar nu exista garantii ca se va ajunge la un acord, se arata in raportul Bloomberg.Reprezentantii Tesla si CATL nu au comentat informatia.Tesla se asteapta la pierderi record in primul trimestru, dupa ce anterior si-a exprimat "optimismul" ca va inregistra profit in fiecare trimestru din 2019.Noul Model 3 va fi mai ieftin decat modelele comparabile pe benzina, cum ar fi Audi A4 (37.500 dolari), Mercedes C Class (41.000 dolari) si BMW 3 Series (40.000 dolari).Noul Model 3 vine intr-un moment crucial pentru Tesla, in conditiile in care grupul american se pregateste sa faca fata concurentei venite din partea marilor producatori auto globali, care intentioneaza sa cheltuie aproape 300 de miliarde de dolari pentru a lansa vehicule si baterii electrice in urmatorii ani.In trimestrul trei din 2018, Tesla a raportat un profit de 311,5 milioane, sau 1,75 dolari per titlu, iar pentru ultimele trei luni ale anului trecut estimeaza un castig mai redus.