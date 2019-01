Tesla Model 3 a primit aprobarea pentru Europa! Livrarile incep in februarie

Acest model de automobile electric este unul vital pentru Telsa, un constructor renumit pentru pretul ridicat al modelelor sale de lux dar care prin Model 3 vrea sa ofere o optiune mai accesibila si consumatorilor obisnuiti.Cea mai ieftina versiune de Model 3 este disponibila la un pret incepand cu 58.800 euro, in timp ce versiunea de baza a modelului mai exclusivist Model S are un pret de pornire incepand de la 89.000 de euro.Potrivit unui comunicat publicat pe pagina de Internet a RDW, autoritatea olandeza de inmatriculare a vehiculelor , Model 3 indeplineste cerintele pentru a putea circula pe drumurile din Europa. RDW este una din autoritatile din Europa care este responsabila cu omologarea vehiculelor si pieselor auto.Aceasta veste buna vine intr-un moment crucial pentru Tesla, in conditiile in care constructorul american se pregateste sa faca fata concurentei venite din partea marilor constructori auto generalisti, care intentioneaza sa cheltuie aproape 300 miliarde de dolari pentru a lansa vehicule si baterii electrice in urmatorii ani.Saptamana trecuta, Tesla a anuntat ca intentioneaza sa elimine mai multe mii de locuri de munca, in ideea de a-si reduce costurile, in timp ce vrea sa majoreze productia de automobile Model 3.Acest model de automobile electrice, pe care Telsa mizeaza pentru a reveni pe profit, a fost lansat pe piata la inceputul lui 2016 cu promisiunea ca pana la finele lui 2017 Tesla va ajunge la un volum de productie de 5.000 de unitati Model 3 in fiecare saptamana.