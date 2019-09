Tesla se extinde in Europa de Est

Intr-un mesaj pe Twitter, Musk si-a exprimat speranta ca vor fi demarate activitati "in Slovacia, Croatia, Serbia si in cea mai mare parte a Europei de Est la inceputul anului viitor"."In cele din urma, il vom face mandru pe Nikola Tesla avand masinile lui in tarile lui de origine!", a scris Musk, referindu-se la omul de stiinta sarbo-american care a pus bazele sistemelor de curent alternativ, inclusiv motorul electric alternativ.In trimestrul doi din 2019, Tesla a produs peste 87.000 de automobile electrice si a livrat aproximativ 95.200 de unitati.