Tesla va investi mai multe miliarde de euro in viitoarea sa uzina de la Berlin

Potrivit unor surse din interiorul guvernului landului Brandenburg, in prima faza, viitoarea uzina Tesla ar urma sa aiba 3.000 de angajati, insa dupa expansiune cifra ar putea ajunge la 8.000 de angajati. Lucrarile de constructia la viitoarea uzina ar urma sa inceapa in primul trimestru din 2020, insa pana atunci Tesla trebuie sa depuna actele necesare pentru obtinerea autorizatiilor.Tot potrivit surselor din interiorul guvernului landului Brandenburg, Tesla intentioneaza sa planteze un numar triplu de arbori fata de cei care urmeaza sa fie doborati pe terenul unde urmeaza sa fie construita uzina.Potrivit cotidianului "Bild am Sonntag", Tesla ar urma sa beneficieze de subventii europene in valoare de aproximativ 300 milioane de euro, daca Bruxelles-ul isi va da acordul pentru aceste subventii.Uzina Tesla din Germania ar urma sa demareze operatiunile la finele lui 2021. In prima faza la aceasta uzina vor fi produse bateriile pentru vehiculele sale electrice, dar si SUV-ul Model Y.Prima "Gigafactory" a fost construita de Tesla in desertul din statul american Nevada. Apoi, in mai putin de sase luni, a fost construita o alta fabrica in China, la Shanghai. Deja compania dispune de o fabrica de asamblare in Olanda unde sunt produse masinile Model S si X.Tesla intentioneaza sa livreze in acest an un numar record de 360.000 - 400.000 de vehicule.