Trecerea la vehiculele electrice va costa Germania 20 de miliarde de euro si 114.000 de locuri de munca

Cele mai multe locuri de munca pierdute, 83.000, vor fi in sectorul fabricarii de automobile, apreciaza IAB, deoarece pentru producerea de motoare pe benzina si motorina este nevoie de mai multi muncitori decat pentru motoarele folosite la vehiculele electrice, transmit publicatia Handelsblatt si DPA.Cei mai afectati vor fi angajatii calificati, dar isi pot pierde locurile de munca si cei necalificati sau cu studii superioare.Institutul pentru Cercetarea Fortei de Munca estimeaza ca pana in 2035 masinile electrice vor avea o cota de piata de 23%.Poluarea urbana in multe orase germane este mai ridicata decat prevad normele UE, determinand autoritatile sa gaseasca metode de a reduce poluarea.Pentru a reduce nivelul poluarii si a evita interzicerea totala a vehiculelor diesel, Volkswagen, Daimler si alti producatori auto si-au accelerat eforturile de dezvoltare a masinilor electrice.Industria auto germana, unde lucreaza aproximativ 800.000 de angajati, este afectata de reactia negativa fata de automobilele echipate cu motoare diesel dupa ce, in luna septembrie 2015, Volkswagen a recunoscut ca a utilizat un software pentru a eluda standardele de emisii poluante. Acest scandal s-a extins la nivelul intregii industrii si a stimulat in alte tari investitiile in vehiculele electrice.