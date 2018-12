UE introduce taxe definitive pentru bicicletele electrice din China

Comisia Europeana a propus ca tarife finale cuprinse intre 18,8% si 79,3% sa se aplice tuturor importurilor de bicicletele electrice din China.Taxele pentru bicicletele electrice reprezinta ultimele masuri adoptate de UE impotriva unor exporturi din China, variind de la panouri solare la otel, care au declansat critici din partea Beijingului. Uniunea Europeana impartaseste ingrijorarile SUA cu privire la transferurile de tehnologie si subventiile de stat, dar nu vrea sa declanseze un razboi comercial.Importurile de biciclete electrice din China sunt vizate deja de taxe vamale provizorii, cuprinse intre 21,8% si 83,6%, stabilite in luna iulie. Insa, taxele definitive trebuie aprobate de statele membre UE si introduse inaintea datei de 18 ianuarie 2019. In mod normal, tarifele se aplica pentru o perioada de cinci ani.Grupului taiwanez Giant, unul dintre cei mai mari producatori mondiali de biciclete, cu uzine in China si Olanda, ar urma sa ii fie impuse tarife de 24,8%.O analiza a Comisiei Europene a aratat ca exporturile chineze de biciclete electrice in Uniunea Europeana s-au triplat in perioada 2014-2017, iar cota lor de piata a urcat la 35%, in timp ce pretul mediu de vanzare a scazut cu 11%. De asemenea, Executivul comunitar sustine ca producatorii chinezi beneficiaza de preturi controlate la aluminiu, de finantari in conditii avantajoase precum si de facilitati la achizitionarea de terenuri si facilitati fiscale.Asociatia Producatorilor Europeni de Biciclete a salutat intentia Comisiei, subliniind ca investigatiile au aratat ca bicicletele electrice chinezesti au inundat piata din UE la preturi artificial de scazute, gratie subventiilor. Asociatia adauga ca introducerea de tarife ar proteja 90.000 de muncitori din UE si peste 800 de companii mici si mijlocii impotriva unei concurente incorecte.Pe lista producatorilor europeni de biciclete se regasesc firmele olandeze Accell si Gazelle, firma Eurosport DHS din Romania si compania germana Derby Cycle Holding.