UE nu vrea sa ramana in urma si finanteaza masiv productia de baterii pentru masinile electrice

Bruxelles-ul este ingrijorat ca industria auto a UE, unde sunt 13 milioane de angajati, ar putea ramane in urma in cursa pentru producerea in masa a vehiculelor electrice, din cauza dependentei de bateriile din Asia.Carlos Ghosn, directorul general al aliantei Renault-Nissan-Mitsubishi, a afirmat recent, la Salonul Auto de la Paris, ca industria "nu poate continua sa prospere" daca nu iti construieste propriile capacitati de producere a bateriilor."Stim foarte clar ca viitorul este al vehiculelor electrice si trebuie pur si simplu sa prindem din urma aceasta tehnologie de producere a bateriilor. Nu putem dezvolta noi modele sau masini de inalta calitate daca nu avem competentele, inovatia si cercetarile legate de baterii", a declarat Maros Sefcovic, vicepresedintele Comisiei Europene, responsabil pentru uniunea energetica.Statele membre ale UE vor putea finanta integral cercetarile, atat timp cat e vorba si de unele proiecte transfrontaliere. In cadrul programului "Orizont 2020" au fost incluse fonduri de 200 de milioane de euro pentru proiecte in domeniul bateriilor, 800 de milioane de euro sunt disponibili pentru a finanta construirea facilitatilor, regiunile care vor sa promoveze acest domeniu au la dispozitie fonduri regionale de 22 de miliarde de euro, iar Fondul European pentru Investitii Strategice poate accesa miliarde de euro de la Banca Europeana de Investitii (BEI) pentru a construi echivalentul unei mega-uzine, precum cea a Tesla.In iulie, Tesla a semnat un acord cu autoritatile chineze pentru construirea unei fabrici la Shanghai, numita "Gigafactory" - prima unitate a producatorului situata in afara SUA. Aici ar urma sa fie produse 500.000 de vehicule pe an, dupa finalizarea constructiei, prevazuta in 2020. La prezentarea rezultatelor financiare, seful Tesla, Elon Musk, a declarat ca uzina va costa aproximativ doua miliarde de dolari, iar proiectul va fi finantat prin obligatiuni locale.Programul-cadru european pentru cercetare si inovare ''Orizont 2020" este un nou tip de program pentru Uniunea Europeana. Printr-un buget de 80 de miliarde de euro acest program urmareste finantarea proiectelor capabile sa duca la indeplinire obiectivele tehnice, stiintifice, educationale si sociale asumate de statele membre prin intermediul Strategiei "Europa 2020".Maros Sefcovic sustine ca in prezent sunt 260 de companii implicate in lantul de furnizare si patru grupuri care ar vrea sa construiasca o "Gigafactory".Producatorul francez de baterii Saft a incheiat un parteneriat cu Siemens, Solvay si Manz pentru a dezvolta baterii mai ieftine, mai eficiente, productia fiind programata sa inceapa in sapte ani.Umicore construieste o noua fabrica in Polonia pentru a produce pana in 2020 materialele catodice de care au nevoie bateriile.Cel mai mare producator de baterii pentru vehicule electrice din China - CATL - va construi prima sa fabrica europeana in Germania, pentru a furniza baterii litiu-ion grupului auto german BMW.Compania sud-coreeana LG Chem construieste o unitate de producere a bateriilor litiu-ion in Polonia, iar Samsung SDI si SK Innovation investesc in Ungaria.Si publicatia germana Tagesspiegel a anuntat saptamana trecuta ca Ministerul Economiei de la Berlin va prezenta in 13 noiembrie planurile privind infiintarea unui consortiu care sa produca in Germania baterii pentru vehiculele electrice, sprijinul financiar fiind de un miliard de euro (1,15 miliarde de dolari).In consortiu vor fi incluse firma germana Varta Microbattery si subsidiara Ford din Germania, Ford-Werke GmbH. Ministrul Economiei, Peter Altmaier, vrea sa infiinteze si o a doua fabrica, in regiunea Lausitz, la granita cu Polonia, care va primi de la Executiv finantare tot in valoare de un miliard de euro, sustine ziarul german, fara a prezenta sursa informatiei.Reprezentantii Ministerului Economiei nu au comentat informatiile, dar si-au exprimat increderea ca Altmaier va prezenta pana la sfarsitul anului progresele inregistrate in domeniul producerii bateriilor."Exista parti interesate de acest proiect, dar nu comentam discutiile in desfasurare", se arata intr-un comunicat al Ministerului Economiei.Si cancelarul german Angela Merkel a afirmat luna trecuta ca dezvoltarea de catre Uniunea Europeana a propriei sale productii de baterii pentru vehiculele electrice este "extrem de importanta", pentru a-si asigura rolul in industria auto, care trece la mobilitatea electrica."Daca China inaugureaza aici primul centru de productie de baterii pentru vehiculele electrice, atunci e dragut. Atunci bateriile sunt facute si in Europa. Dar nu stiu daca nu e visul nostru sa le producem noi insine in UE. Inca sustin ca trebuie sa ne dezvoltam capacitatea strategica de a produce si baterii pentru vehiculele electrice. Cred ca va fi extrem de important in urmatoarele decenii", a declarat Merkel.In prezent, majoritatea bateriilor pentru vehiculele electrice se produce in Asia, piata fiind dominata de firmele nipone Panasonic si NEC, grupurile sud-coreene LG si Samsung, de companiile chineze BYD si CATL, si de Tesla in SUA.