Un nou operator intra pe piata de ridesharing, cu o flota formata integral din masini electrice

Serviciul va fi furnizat sunt brandul SPARK de compania nou infiintata "Spark Car Sharing SRL", parte a grupului international "SPARK Technologies UAB", care are sediul in Lituania. Misiunea SPARK este aceea de a oferi solutii de transport la preturi competitive si eco-friendly."Pe masura ce nivelul de constientizare creste in randul oamenilor si schimbarile comportamentului consumatorilor devin tot mai importante, utilizarea serviciilor de car sharing devine tot mai relevanta.Cererea pentru astfel de servicii si experienta acumulata de succesul SPARK in Lituania si in Bulgaria au condus la extinderea serviciului nostru de car sharing si in Romania.Credem ca acesta este unul dintre atributele viitorului, care va ajuta orasele cu dezvoltare rapida, cum este si cazul Bucurestiului, sa devina nu doar mai moderne, ci si sa rezolve problemele cotidiene cu care se confrunta fiecare locuitor din marile orase, cum ar fi traficul ingreunat, poluarea aerului si nivelul de zgomot.Acestea au fost principalele motive care ne-au determinat sa gasim o solutie mult mai ecologica si mai rentabila cand am creat SPARK - masina electrica.Este un vehicul avansat din punct de vedere tehnologic si care va fi utilizat la scara larga de majoritatea populatiei in viitor. Va deveni o alternativa accesibila pentru toata lumea care ofera fiabilitate, siguranta si protectie pentru mediu", declara Nerijus Dagilis.SPARK poate deveni alternativa preferata pentru cei care nu vor sa intre in traficul cotidian cu propriile masini.Potrivit unui studiu realizat de Statista, Bucurestiul se afla pe locul 11 in topul celor mai congestionate metropole din intreaga lume. Un alt studiu arata ca un bucurestean pierde aproximativ 103 ore pe an stand in trafic doar pe traseul de acasa catre munca si inapoi.Cu cat mai multi oameni folosesc serviciile de car sharing, cu atat vor fi mai putine masini in trafic. In medie, o familie nu-si foloseste masina mai mult de 10.000 km/an, in conditiile in care circa 96% din timp masinile stau parcate.O masina vine si cu o serie intreaga de taxe si impozite, costuri de mentenanta. Cele mai recente studii de piata arata ca utilizarea unei singure masini a unui serviciu de sharing echivaleaza cu utilizarea a 14 masini personale in termeni de trafic, parcari si costuri.n plus, legislatia actuala permite utilizarea gratuita a parcarilor publice din Bucuresti de catre cei care au masini electrice. Totodata, masinile electrice au permisiunea de a utiliza inclusiv benzile dedicate autobuzelor, ceea ce le va permite soferilor sa-si gaseasca rute si mai rapide prin oras.In ceea ce priveste poluarea, potrivit numbeo.com, Bucurestiul se afla pe locul 6 in Europa in ceea ce priveste indexul de poluare, iar masinile se afla in top 5 principale surse de poluare in orase. Prin utilizarea masinilor electrice, cantitatea de emisii poluate poate fi redusa considerabil, in conditiile in care acest tip de autovehicule nu emit noxe.Astfel, prin utilizarea serviciilor de car sharing cu masini electrice contribuim nu doar la reducerea traficului, ci si la reducerea nivelului de poluare din oras.