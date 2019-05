Volkswagen a prezentat un model exclusiv electric care va costa sub 30.000 de euro

Modelul ID.3 "este al treilea capitol major de importanta strategica din istoria brandului Volkswagen dupa modelul Beetle si primul Golf. Obiectivul nostru este ca oamenii sa beneficieze de mobilitatea electrica", a afirmat Juergen Stackmann, membru al Board-ului Volkswagen responsabil pentru vanzari si marketing.Premiera mondiala pentru ID.3 este programata in septembrie, la Salonul Auto de la Frankfurt, iar primele vehicule vor fi livrate la mijlocul anului viitor, a anuntat grupul auto german.In viitor, toata gama de masini electrice va fi numita ID., de la "design inteligent, identitate si tehnologii vizionare", a precizat Volkswagen. Compania vrea sa livreze anual clientilor peste 100.000 de modele ID.3.De asemenea, VW ofera clientilor din Europa posibilitatea de a face precomenzi pentru 30.000 de vehicule ID.3. Acestea vor avea o autonomie de 420 de kilometri si vor costa sub 40.000 de euro.In martie, Volkswagen AG a avertizat ca va face noi concedieri, pe fondul accelerarii planurilor de a produce cat mai multe vehicule electrice, dupa scandalul emisiilor (Dieselgate).Cel mai mare producator auto european, care include si brandurile Skoda, SEAT, Audi si Porsche, vrea ca pana in 2028 sa aiba aproximativ 70 de modele exclusiv electrice. In urmatorii zece ani, compania ar urma sa produca 22 de milioane de vehicule electrice, fata de obiectivul initial de 15 milioane de unitati.Aceste tinte ambitioase vor avea ca rezultat noi concedieri. Directorul general Herbert Diess le-a declarat marti jurnalistilor: "Realitatea este ca producerea unui model electric presupune cu 30% mai putin efort decat in cazul masinilor care au motoare cu combustie interna. Aceasta inseamna ca va trebui sa reducem numarul locurilor de munca".Nu au fost date publicitatii cifre exacte privind concedierile. In prezent, VW are pe plan global peste 600.000 de angajati.Cele 12 branduri ale grupului Volkswagen au vandut anul trecut 10,8 milioane de vehicule pe plan global.