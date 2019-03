Volkswagen accelereaza trecerea la masini electrice si incepe prin a face concedieri

Cel mai mare producator auto european, care include si brandurile Skoda, SEAT, Audi si Porsche, vrea ca pana in 2028 sa aiba aproximativ 70 de modele exclusiv electrice. In urmatorii zece ani, compania ar urma sa produca 22 de milioane de vehicule electrice, fata de obiectivul initial de 15 milioane de unitati, transmit Sky News, Reuters si Deutsche Welle.Aceste tinte ambitioase vor avea ca rezultat noi concedieri. Directorul general Herbert Diess le-a declarat marti jurnalistilor: "Realitatea este ca producerea unui model electric presupune cu 30% mai putin efort decat in cazul masinilor care au motoare cu combustie interna. Aceasta inseamna ca va trebui sa reducem numarul locurilor de munca".Nu au fost date publicitatii cifre exacte privind concedierile. In prezent, VW are pe plan global peste 600.000 de angajati.Marja de profit la brandul VW a scazut la 3,8% anul trecut, de la 4,2% in 2017, in urma investitiilor masive in vehicule electrice. Pana in 2022, VW ar urma sa inregistreze un profit din vanzari de 6%.De asemenea, grupul german se asteapta in acest an la o crestere a veniturilor de pana la 5% si a profitului din vanzari intre 6,5% si 7,5%.In 2018, grupul Volkswagen a inregistrat o crestere de 6% a profitului net, la 12,15 miliarde de euro (13,17 miliarde de dolari), depasind estimarile analistilor. Veniturile au urcat usor, la 235,8 miliarde de euro.Cele 12 branduri ale grupului Volkswagen au vandut anul trecut 10,8 milioane de vehicule pe plan global.