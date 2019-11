Volkswagen incepe productia in masa a primului sau model exclusiv electric

Modelul, care va fi produs de cei 8.000 de angajati de la fabrica Zwickau din Germania, va sta la baza altor vehicule electrice care vor fi lansate in viitor de cel mai mare producator auto european."Suntem in pragul unei schimbari de sistem catre mobilitatea electrica", a afirmat directorul general al VW, Herbert Diess.In timpul ceremoniei de lansare a productiei ID.3 la Zwickau, cancelarul Angela Merkel a promis ca Executivul va face "eforturi substantiale" pentru a extinde reteaua de statii de incarcare pentru masinile electrice in Germania. Pana in 2035, guvernul german va investi 3,5 miliarde de euro in construirea statiilor de incarcare pentru masinile electrice, a declarat Merkel.Cu aproximativ 21.000 statii de incarcare publice in prezent, Guvernul mai are multe de facut pentru a-si atinge obiectivul de a furniza pana in 2030 aproximativ un milion de statii de incarcare.VW a investit masiv in platforma sa modulara MEB pentru productia de masa a vehiculelor electrice, obiectivul fiind de a reduce pretul pentru masinile electrice la aproximativ 20.000 de euro (22.262 dolari).Anul viitor, VW intentioneaza sa produca aproximativ 100.000 de vehicule la Zwickau folosind platforma modulara MEB, iar pe termen mediu productia va ajunge la 330.000 masini pe an.Modelul ID.3 va fi disponibil in Europa de la mijlocul lui 2020. Pana acum au fost rezervate aproximativ 35.000 de masini de catre clientii internationali, sustin oficialii VW.Incepand din 2021, VW va produce doar vehicule electrice la Zwickau, iar din 2022 si uzinele din Emdem si Hanovra vor incepe sa fabrice masini cu emisii scazute.In viitor, toata gama de masini electrice va fi numita ID., de la "design inteligent, identitate si tehnologii vizionare", a informat recent Volkswagen. Compania vrea sa livreze anual clientilor peste 100.000 de modele ID.3.Pana in 2022, grupul german va retehnologiza opt dintre fabricile sale la nivel mondial pentru a produce vehicule electrice si va da posibilitatea rivalelor sa foloseasca platforma MEB, pentru a-si indeplini obiectivul de a fi cel mai mare producator global de vehicule cu emisii zero.Pentru a finanta acest obiectiv, VW vrea sa majoreze vanzarile de SUV-uri cu motoare cu combustie interna la 40% din vanzarile totale pana in 2020, de la 23% in 2018.Grupul Volkswagen are ca obiectiv construirea a 22 de milioane de vehicule electrice pana in 2028, din care 11,6 milioane ar putea veni din fabricile chineze.Portofoliul grupului Volkswagen este format din 12 marci, printre care automobilele VW, Audi, Porsche, Skoda, Lamborghini, Seat, Bentley si Bugatti, dar si camioanele MAN si Scania.