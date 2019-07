Volkswagen vrea sa finanteze productia in masa de baterii pentru vehiculele electrice

VW va cumpara baterii in valoare 50 de miliarde de euro (56,57 miliarde de dolari), iar printre partenerii sai strategici se afla companiile Northvolt (Suedia), SKI, LG Chem, Samsung SDI (Coreea de Sud) si CATL (China)."Nu fiecare furnizor este convins ca mobilitatea electrica va veni la scara atat de mare. Trebuie sa petreci mult timp convingandu-i sa investeasca in industria auto", a explicat Sommer.Volkswagen va avea nevoie pana in 2025 sa produca in Europa baterii cu o capacitate totala de 150 gigawati ora (GWh) si de inca 150 in Asia. Pana in 2030 aceste cifre se vor dubla.Grupul german va retehnologiza 16 fabrici pentru a produce vehicule electrice si intentioneaza pana in 2023 sa demareze productia a 33 de masini electrice, modele Skoda, Audi, VW si Seat.Volkswagen ar putea sa-si construiasca propria fabrica unde sa produca baterii in China, dar deocamdata grupul se bazeaza partenerii sai chinezi FAW, SAIC si JAC pentru a gasi furnizori sustenabili de baterii, a declarat Sommer.Pana in 2023, grupul Volkswagen vrea sa investeasca peste 11 miliarde de euro in vehicule electrice si autonome, digitalizare si servicii de mobilitate.Cel mai mare producator auto european, care include si brandurile Skoda, SEAT, Audi si Porsche, vrea ca pana in 2028 sa aiba aproximativ 70 de modele exclusiv electrice. In urmatorii zece ani, compania ar urma sa produca 22 de milioane de vehicule electrice, fata de obiectivul initial de 15 milioane de unitati.Cele 12 branduri ale grupului Volkswagen au vandut anul trecut 10,8 milioane de vehicule pe plan global.