Volkswagen isi transforma fabricile din Germania pentru a produce masini electrice

Fabricile VW din Emden si Hanovra ar urma sa fie transformate pentru productia de vehicule electrice pana in 2022. Deja la Zwickau se produc masini electrice. VW a alocat 1,2 miliarde de euro pentru formarea profesionala a celor 7.700 de angajati de la Zwickau, transmit DPA si Reuters.Angajatii de la Emden (unde se produce acum modelul Passat) si Hanovra au primit asigurari ca locurile lor de munca sunt garantate pana in 2029, dar compania va incerca sa-si reduca numarul de angajati la aceste unitati prin pensionari anticipate.Volkswagen a anuntat investitii de peste 34 de miliarde de euro (38,4 miliarde de dolari) in dezvoltarea serviciilor de mobilitate, a vehiculelor electrice si a masinilor fara sofer pana in 2022."Ne indreptam spre o accelerare a productiei de vehicule electrice. Emden si Hanovra vor fi fabrici model in Germania. Impreuna cu Zwickau, ele vor forma cea mai mare retea pentru fabricarea de vehicule electrice din Europa", a afirmat Gunnar Kilian, membru al Consiliului de Administratie al VW.Saptamana aceasta, directorul general al grupului Volkswagen, Herbert Diess, anunta ca firma a pus la punct o platforma pentru vehicule electrice si a definitivat un program de achizitii de baterii care sa ii permita sa produca 50 de milioane de astfel de masini.In anul 2017, intregul grup Volkswagen a vandut la nivel mondial un numar de aproximativ 10,7 milioane autovehicule, ceea ce i-a permis sa ocupe titlul de cel mai mare producator auto din lume.Herbert Diess a precizat pentru Automobilwoche ca platforma de vehicule electrice a fost "programata" pentru 50 de milioane de unitati, adaugand ca si achizitiile de baterii au fost pregatite pentru acest numar."Am cumparat baterii pentru 50 de milioane de vehicule", a subliniat Herbert Diess.Acesta a mai spus ca producatorul german poate realiza importante economii de scara si, in consecinta, va oferi vehicule electrice mai ieftine decat grupul american Tesla.Un purtator de cuvant de la VW a subliniat ca numarul mentionat de Herbert Diess se refera la obiectivul teoretic de termen lung pentru platforma de vehicule electrice MEB a constructorului german. Actuala platforma de vehicule a grupului Volkswagen, denumita MQB, a generat vanzari de 50 milioane de vehicule, in principal vehicule cu motoare cu combustie interna, raspandite pe mai multi ani de vanzari si in randul a mai multe marci, a precizat purtatorul de cuvant. Volkswagen a alocat 50 miliarde de euro pentru achizitionarea de baterii a reiterat purtatorul de cuvant.Portofoliul grupului Volkswagen este format din 12 marci, printre care automobilele VW, Lamborghini, Skoda, Seat, Bentley, Audi si Bugatti, dar si camioanele MAN si Scania.