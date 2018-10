Piata de auto rulate Bacau se dezvolta in avantajul clientului

Unul dintre cele mai populare locuri de unde se pot achizitiona masini rulate in Bacau este targul auto din Bacau care este inca frecventat de foarte multe persoane si unde se fac tranzactii saptamanale de sute de masini.Capacitatea totala a acestuia este de aproximativ 1.000 de masini, iar taxele care se impun celor ce tranzactioneaza autovehicule aici aduc venituri importante autoritatilor locale care, chiar si in aceste conditii, nu fac foarte multe lucruri pentru a imbunatati conditiile pentru cei care frecventeaza targul auto.Aceasta sursa de automobile rulate din Bacau este inca destul de populara in zona, desi targul vecin, din judetul Suceava, este mult mai apreciat de samsarii auto si nu numai.Chiar daca masinile sunt comercializate la Suceava la preturi mult mai mari, in targul de la Bacau pot fi vandute masini mult mai slabe din punct de vedere calitativ. Si aceasta pentru ca, in zona, veniturile localnicilor sunt destul de mici si toate masinile comercializate se adreseaza celor aflati in aceasta situatie.Spre deosebire de targul din Bacau, in cel din Suceava se comercializeaza si mai multe masini de provenienta incerta, ceea ce reprezinta, din nou, un dezavantaj. Locuitorii Bacaului trec insa peste toate inconvenientele continuand sa frecventeze targul si sa-si achizitioneze masini de aici.Persoanele implicate in comertul cu masini rulate in judetul Bacau spun insa ca mediul online ramane insa cea mai buna metoda de comercializare a masinilor second hand, precizand in acelasi timp ca toti clientii locali vor masini cu performante foarte bune, desi nu dispun de fonduri generoase.Multe masini se vand inca in Bacau si pe strada, desi aceasta nu reprezinta o modalitate foarte buna de comercializare a vehiculelor. Mai nou, localnicii incep sa se orienteze si catre surse sigure si profesioniste de autovehicule, cum ar fi showroom-urile auto.Desi preturile sunt mai mari aici, cumparatorii se pot bucura de o serie de avantaje. In primul rand, vor cunoaste exact istoricul de service si pe cel al proprietarilor, precum si numarul exact de kilometri. Iar daca inainte de a fi scoase la comercializare masinile sunt, de obicei, doar facute sa arate mai bine, in cadrul showroom-urilor acestea sunt verificate complet din punct de vedere tehnic inainte sa fie puse in vanzare.Serviciile de garantie si intretinere reprezinta si ele un plus, la fel ca si posibilitatea de achizitie a vehicului in rate. Piata romaneasca de masini second-hand a devenit, astfel, mult mai ofertanta, clientii romani avand pana nu de mult timp posibilitati limitate de achizitie, doar de la persoane fizice.Sursele de autoturisme rulate in Bacau sunt astazi mult mai diversificate, iar cel care de castigat este in primul rand clientul final care are posibilitatea sa-si achizitioneze o masina mult mai buna si mult mai sigura.