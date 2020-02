Cascadorii cu Noul Land Rover Defender 110 in cel mai nou film James Bond: No Time to Die

Din culise: Video-ul cu Land Rover Defender de la repetitii, inclusiv un salt de 30m, poate fi vazut aici

Capacitate de neoprit: Tehnologia inovatoare off-road dezvoltata de Land Rover si durabilitatea extrema au facut din noul Defender optiunea cea mai potrivita pentru scena urmaririi din cel mai nou film James Bond, No Time to Die. Filmul va avea premiera si in Romania in luna aprilie 2020.

VIN 007: La realizarea filmului No Time to Die s-au folosit 10 masini Defender, inclusiv al saptelea Defender iesit de pe linia de productie, VIN 007

La mare cautare: De la lansarea noului Defender, in septembrie 2019, Land Rover s-a bucurat de un interes fara precedent in cererile pentru noul model, gata sa depaseasca oferta existenta. Primii clienti isi vor primi cheile incepand cu primavara anului 2020.

"Am dezvoltat un nou standard de testare pentru Defender, cel mai dificil pe care l-am avut vreodata si exclusiv pentru acest vehicul. Forta fizica si durabilitatea sunt masurate printr-o serie de provocari diferite, inclusiv un test de saritura peste un pod, care ne-a dat increderea ca putem furniza ceea ce are nevoie echipa de cascadori pentru a crea scenele din No Time To Die, fara modificari la structura caroseriei, in afara de instalarea unei custi de protectie (roll cage)," a spus, Directorul liniei de vehicule Land Rover Defender.Scena urmaririi dina fost condusa de coordonatorul de cascadorii Lee Morrison, care a lucrat cu Chris Corbould, castigator al premiului Oscar si tehnician de efecte speciale pentru vehicule de actiune."Rolul Defender-ului a fost dus mai departe decat am crezut ca este posibil, pentru a obtine emotie maxima si pentru a le arata fanilor provocarile dure cu care ne confruntam in timp ce producem o scena de urmarire incredibila, pe care astepti cu nerabdare sa o vezi in filmul No Time To Die", a mentionatMai mult, Lee Morrison a ales-o pe Jessica Hawkins din seria Formula 3W dupa ce i-a remarcat potentialul, oferindu-i ocazia sa joace in No Time To Die, primul ei film."Nu e nimic mai entuziasmant decat sa fii sofer cascador intr-un film cu James Bond si e o onoare sa particip la acest film incredibil la volanul noului Defender," a declarat Jessica Hawkins.