China ar putea injumatati taxele la achizitionarea masinilor cu motoare de 1.6 litri pentru a stimula vanzarile

Indicele auto SXAP inregistra luni un avans de 3,4%, in timp ce actiunile producatorilor auto germani Daimler, BMW si Volkswagen au crescut cu 4,3%-4,9%, transmite Reuters.Anul acesta, indicele SXAP a avut cea mai slaba evolutie in Europa, din cauza ingrijorarilor legate de impactul razboiului comercial dintre SUA si China si de incetinirea economiei, iar luni era la cel mai ridicat nivel din 5 iulie.Luni, Bloomberg a anuntat, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, ca NDRC (Comisia Nationala de Dezvoltare si Reforma din China) propune injumatatirea taxei pentru achizitiile auto, de la 10% la 5%, pentru vehiculele de pasageri cu motoare de pana la 1,6 litri. Inca nu s-a luat nicio decizie privind modul de implementare, adauga sursele.Pe piata chineza, aproape 70% din masinile de pasageri vandute anul trecut au motoare de pana la 1,6 litri, arata datele Asociatiei Producatorilor Auto din China (CAAM).Adoptarea unei astfel de masuri vine dupa ce razboiul comercial cu SUA a afectat economia chineza, care a inregistrat in trimestrul trei din 2018 cel mai lent ritm de crestere anuala din 2009, in timpul crizei financiare globale.Vanzarile auto pe piata chineza au inregistrat in septembrie cel mai semnificativ declin din ultimii aproape sapte ani, sporind temerile unei contractii in 2018, pentru prima data in ultimele decenii, pe fondul incetinirii economiei si al ingrijorarilor legate de impactul razboiului comercial dintre SUA si China.Livrarile pe cea mai mare piata din lume au scazut cu 11,6% in septembrie, la 2,39 milioane de vehicule, a treia luna de declin consecutiv, a anuntat Asociatia Producatorilor Auto din China (CAAM).O incetinire a gigantului sector auto al Chinei ar reprezenta un motiv de ingrijorare pentru liderii de la Beijing deoarece este un motor important de crestere a economiei si un barometru semnificativ al dorintei chinezilor de a face achizitii.Printre companiile auto cu cele mai mari scaderi ale vanzarilor in septembrie s-au aflat Ford (43%), General Motors (14,9%) si grupul Volkswagen (10,5%).In schimb, vanzarile de masini electrice si hibride au urcat cu 54,8% in septembrie, la 84.000 de unitati, in timp ce in primele noua luni din acest an avansul a fost de 81,1%, la 721.000 vehicule.In 2017, China si-a mentinut pentru al treilea an consecutiv titlul de cea mai mare piata pentru masini electrice si hibride, fiind vandute aproximativ 777.000 de unitati.In primele noua luni din acest an, inmatricularile au inregistrat un avans de 1,5%, la 20,49 milioane de vehicule."Industria auto a fost ani de zile un motor de crestere al economiei chineze. Acum da inapoi", a afirmat Xu Haidong, asistentul secretarului general al CAAM.Acesta le-a declarat jurnalistilor ca Asociatia si-a inrautatit estimarile privind evolutia pietei auto chineze in acest an, dupa ce in ianuarie CAAM previziona un avans de 3% al vanzarilor auto in China, in linie cu nivelul din 2017, dar in scadere semnificativa fata de expansiunea de 13,7% din 2016.Analistii avertizeaza ca piata s-ar putea contracta in 2018, fiind primul declin de dupa anii '90.Yale Zhang, seful firmei de consultanta Automotive Foresight din Shanghai, sustine ca un eventual recul al vanzarilor in acest an ar fi "un moment de cumpana" pentru industria auto."Este foarte alarmant si chiar ar putea cauza panica in randul unor producatori si furnizori auto. Asta deoarece piata a crescut tot timpul in ultimii peste 20 de ani si acele companii si-au facut planuri bazandu-se pe cresterea vanzarilor. Ei nu stiu ce sa faca si sunt ingrijorati in legatura cu supravietuirea lor", a explicat Yale Zhang.