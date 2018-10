Danemarca pregateste interzicerea vanzarilor de autoturisme pe benzina si motorina

Propunerea oficiala va fi facuta de Guvern in cursul zilei de marti si va fi trimisa spre aprobare in Parlament, a precizat oficialul danez.Autoritatile din intreaga lume iau in considerare noi restrictii la vanzarea de automobile echipate cu motoare diesel, pentru a indeplini reglementarilor mai stricte de mediu.Marea Britanie si Franta intentioneaza sa interzica vanzarile de autoturisme pe benzina si motorina din 2040, cand se vor comercializa doar vehicule electrice, ca parte a planului de reducere a poluarii.