Ford ar putea pune capat productiei unor modele foarte populare pentru a se concentra pe SUV-uri

In luna iulie a acestui an, directorul general Jim Hackett a anuntat ca Ford va aloca aproximativ 11 miliarde dolari pentru restructurarea activitatilor din Europa. In perioada aprilie-iunie Ford a inregistrat pierderi de 73 milioane de dolari pe piata europeana, unde urmeaza sa se confrunte cu provocari suplimentare ca urmare a iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana.Potrivit The Times, care citeaza surse din interiorul companiei, Ford intentioneaza sa reduca productia modelelor Mondeo sedan, Galaxy si S-Max, pentru a se concentra pe autovehiculele de teren (SUV) mai profitabile. In plus, grupul american vrea sa reduca si numarul concesionarilor, adauga The Times.La randul lor, analistii de la banca de investitii Morgan Stanley estimeaza ca Ford ar putea renunta la 12% dintre cei aproximativ 200.000 de salariati ai sai, ceea ce ar insemna aproximativ 24.000 de locuri de munca, iar reducerile de efective ar afecta mai ales operatiunile europene, in special cele din Germania si Spania.The Times subliniaza ca discutiile care se poarta in interiorul Ford cu privire la restructurare ar putea dura cateva luni, iar la final este posibil ca Ford sa decida sa isi transfere o parte din activitatile europene intr-un joint venture cu unul dintre rivalii sai, cum este Volkswagen.Saptamana trecuta, agentia de evaluare financiara Moody's Investors Service a coborat ratingul atribuit constructorului auto Ford Motor Co. pana la "Baa3", cel mai mic calificativ din categoria "investment grade" (recomandat pentru investitii), si totodata i-a asociat o perspectiva "negativa", ceea ce inseamna ca o noua retrogradare este posibila.Ford, al doilea mare producator auto din SUA, este prezent si pe piata din Romania. In anul 2017, Ford Romania a renuntat la productia monovolumului B-Max la fabrica din Craiova si a demarat productia SUV-ului EcoSport.