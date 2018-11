In ce conditii pot soferii incepatori sa inchirieze un autovehicul?

Sfaturi utile ce vizeaza inchirierea unei masini in mod benefic pentru ambele parti

Intrucat cele mai multe firme de rent a car impun un set de reguli stricte, cei care se gandesc sa inchirieze o masina trebuie sa isi planifice calatoria din timp. Masina aleasa din platforma traxrentacar.ro poate fi preluata din Bucuresti sau de la aeroportul Henri Coanda din Otopeni, in functie de dorinta clientului. Totusi, pentru a avea parte de o experienta placuta si pentru a calatori in conditii de siguranta, va trebui sa tii cont de cateva aspecte.

Cei care doresc sa apeleze la alternativa rent a car trebuie sa se asigure ca firma aleasa a dovedit de-a lungul timpului profesionalism in relatia cu clientii. Astfel, o modalitate buna de confirmare o reprezinta verificarea recenziilor si mai apoi, contactarea lor prin e-mail sau telefonic. In cazul in care esti sofer incepator, trebuie sa te asiguri ca tarifele publicate pe pagina lor nu se adreseaza exclusiv soferilor cu experienta in ale sofatului. In orice caz, in discutia cu reprezentantul companiei trebuie sa pui accent pe o comunicare cat mai eficienta, care sa iti furnizeze totate informatiile de care ai nevoie.

Cat priveste alegerea masinii, este de preferat sa optezi pentru un model cu care esti deja obisnuit, cu atat mai mult cand ai putina experienta la volan. De exemplu, poate ca nu este o idee prea inteleapta ca un sofer care conduce de obicei un automobil cu transmisie automata sa inchirieze o masina cu transmisie manuala.

De asemenea, este recomandat ca operatiunea de rezervare a masinii sa fie efectuata din timp, mai ales atunci cand urmeaza sa calatoresti in sezonul estival sau in perioada sarbatorilor. Totusi, nu limita cautarile la prima agentie de rent a car Otopoeni gasita. In general furnizorii de servicii de inchirieri auto locali ofera pachete si tarife mai avantajoase decat marile companii de pe aceasta nisa.

Exista multi soferi care prefera sa inchirieze masina direct din aeroport, insa totul tine de nevoile si dorintele fiecaruia. Oricum ar fi, masina pe care doresti sa o conduci trebuie sa beneficieze de o verificare riguroasa si minutioasa atunci cand este preluata de la agentie, intrucat toate defectiunile ulterioare ar putea fi suportate de catre client.

Nu in ultimul rand, inainte de a preda masina inchiriata, este indicat sa efectuezi plinul rezervorului (atunci cand a avut rezervorul plin), pentru a evita plata combustibilului, calculata adesea de firma de inchirieri cu tot felul de taxe suplimentare si adaosuri. Inspectia masinii realizata de catre un reprezentant al companiei rent a car trebuie sa aiba loc in prezenta clientului. In acest fel, in cazul constatarii unor daune, vei avea certitudinea ca evaluarea a fost realizata in mod corect.

Ofertele de inchirieri auto, atat din tara, cat si din strainatate, au in comun tarifele practicate in cazul soferilor care abia au intrat in posesia permisului auto.De fapt, poate fi aproape imposibil pentru o persoana care nu are o vechime de cel putin un an de condus sa inchirieze o masina de la una dintre companiile de rent a car Otopeni In unele cazuri, chiar si atunci cand exista acel minimum de experienta de un an, li se percepe conducatorilor auto taxe suplimentare ori garantii in bani, care depasesc cu mult sumele impuse soferilor care se lauda cu mai multa experienta la volan.Chiar si asa, un sofer incepator isi poate incerca norocul la una dintre companiile de inchirieri auto. Chiar daca va trebui sa suporte tarife mai mari si va fi tinta unor verificari mai riguroase pe durata contractului, aceasta este varianta cea mai potrivita cand scopul este deplasarea catre destinatia dorita.In acelasi timp, pentru un sofer neexperimentat, un drum foarte lung cu masina poate deveni un adevarat chin. Nu este indicat ca primele trasee mai lungi sa fie strabatute in lipsa unui insotitor cu experienta.De asemenea, pentru siguranta si confort, clientul poate solicita sofer personal, contra cost desigur. Este si cazul companiei TRAX Auto care ofera acest serviciu nu doar soferilor incepatori, ci si celor care nu doresc sa aiba grija sofatului si a traseului.Cei interesati pot afla mai multe detalii legat de serviciul de inchirieri auto pe pagina traxrentacar.ro.