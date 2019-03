Noile modele Smart vor fi fabricate in China

Anuntul oficial confirma declaratiile facute anterior de surse sindicale de la uzina Daimler de la Hambach (Moselle, estul Frantei), privind oprirea productiei modelului Smart la aceasta uzina si transferul productiei in China la Geely."Este vorba de un nou capitol in istoria Smart", a comentat directorul grupului Daimler, Dieter Zetsche, intr-un mesaj publicat pe contul sau de LinkedIn.Cei 800 de salariati ai uzinei de la Hambach au obtinut garantii din partea conducerii Daimler ca niciun loc de munca nu va fi pus in pericol de aceasta modificare de strategie."Niciunul dintre colegii nostri de la Smart nu isi va pierde locul de munca", a subliniat Dieter Zetsche.Uzina de la Hambach ar urma sa aiba "un nou rol in reteaua de productie internationala a Mercedes Benz si va construi un automobil electric din gama premium", a precizat constructorul auto.In ceea ce priveste modelul Smart, grupul Geely, al carui proprietar Li Shufu este unul din principalii actionari de la Daimler, si constructorul auto german "vor infiinta o societate mixta detinuta in proportii egale pentru a permite expansiunea Smart sub forma de marca pur electrica", a detaliat Daimler.Designul viitoarelor Smart va fi asigurat de Mercedes iar dezvoltarea tehnica de Geely. Automobilele vor fi produse in China pentru o piata mondiala si vor incepe sa fie vandute in 2022. Pe langa uzina de la Hambach, automobilele Smart sunt de asemenea produse in prezent la uzina de la Novo Mesto, Slovenia.In luna mai 2018, Daimler a anuntat ca va investi 500 milioane de euro in uzina de la Hambach pentru a produce, incepand din 2020, un model electric de Mercedes. Constructorul auto german nu a oferit detalii cu privire la performantele financiare ale marcilor sale insa potrivit cotidianului Handelsblatt, modelele Smart genereaza pierderi, spre deosebire de berlinele si SUV-urile foarte profitabile marca Mercedes-Benz.