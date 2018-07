Piata masinilor noi a atins cel mai bun nivel din ultimii noua ani

In acelasi timp, piata masinilor second-hand din import a scazut cu 7% fata de aceeasi perioada a anului trecut, insa volumul inmatricularilor a fost de aproape patru ori mai mare decat cel al masinilor noi.La randul ei, piata masinilor rulate pe plan intern (reinmatricularile) a avut un semestru extrem de bun, cu o crestere de 10%, avand cele mai ridicate valori in luna mai (53.000 de unitati).Piata masinilor noi a ajuns la peste 60.000 de vehicule in prima jumatate a anului 2018. In luna aprilie au fost inregistrate sub 8.000 de masini, in timp ce luna iunie a fost o luna de crestere, cu peste 12.000 de unitati.Startul programului Rabla in luna martie a acestui an, mai repede decat in alti ani, a crescut interesul fata de vehiculele noi si este posibil ca la final de an peste 15% dintre masinile noi sa fie achizitionate prin acest program. In aceste conditii, piata masinilor noi are toate sansele sa incheie anul cu peste 120.000 de unitati.Numarul inmatricularilor de masini second-hand din import a fost in prima parte a anului de aproape patru ori mai mare decat cel al masinilor noi, iar in cele sase luni variatiile au fost mici (cu maxim de 41.500 in martie si un minim de aproximativ 36.500 in aprilie).Reinmatricularile au avut valori foarte puternice, cu peste 53.000 de unitati in luna mai. Cel mai probabil, piata masinilor de import second-hand nu va atinge pragul de jumatate de milion in acest an, dar tranzactiile auto pe plan intern vor putea compensa acest lucru.In orice moment, pe platforma Autovit.ro sunt peste 32.000 de anunturi active pentru autoturisme, 150.000 pentru piese auto, 3.000 pentru camioane si 2.500 pentru autoutilitare. In acelasi timp, in topul marcilor auto cu cele mai multe anunturi noi adaugate lunar, primele patru locuri sunt detinute de autoturismele germane: Volskswagen ocupa locul intai cu 16,3%, BMW cu 14,3%, Mercedes-Benz cu 12,1% si Audi cu 10%.Aceleasi marci au fost si cele mai cautate de catre cumparatori in perioada ianuarie-iunie 2018, topul fiind completat de brandurile Ford, Opel, Skoda, Renault, Dacia si Toyota. Cand vine vorba de cele mai cautate modele de autoturisme, Volkswagen Passat, Audi A4, BMW Seria 3, Volkswagen Golf si BMW Seria 5 au ramas in topul preferintelor romanilor, la fel ca in anul precedent.Peste un sfert dintre masinile de pe platfoma Autovit.ro sunt produse dupa 2014 si doar 1,5% sunt mai vechi de anul 2000. Cele mai vechi sunt modele Land Rover si Triumph de dinainte de 1970.Atunci cand ne referim la pret, in ultimul an, pe Autovit.ro a continuat cresterea ponderii masinilor de peste 15.000 de euro, cu 31% din total, reprezentand cu patru procente mai mult fata de ultimul an, iar ponderea masinilor de sub 3.000 de euro a scazut cu cinci puncte procentuale. Astfel, masinile cu preturi cuprinse intre 1-3.000 euro insumeaza 11% dintre anunturi, iar cele de peste 20.000 euro insumeaza 21%. Cea mai scumpa masina a momentului de pe Autovit.ro este un Rolls Royce Phantom de 544.000 de euro.