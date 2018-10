Piata masinilor noi a atins cel mai bun nivel din ultimii zece ani

In acelasi timp, piata masinilor second-hand din import a scazut cu 8% fata de aceeasi perioada a anului trecut, insa volumul inmatricularilor a fost de aproximativ 40.000 de masini/luna.Piata masinilor noi a ajuns la peste 106.000 de vehicule in primele trei trimestre din 2018.In iulie au fost inscrise in circulatie peste 15.000 de masini, in august, aproape dublu, iar in septembrie de zece ori mai putine decat in august, ca urmare a introducerii de la 1 septembrie a noilor norme de consum WLTP, care au accelerat volumul inmatricularilor in luna precedenta.In acelasi timp, numarul inmatricularilor de masini second-hand din import a fost in primele noua luni ale anului de peste trei ori mai mare decat cel al masinilor noi, insa in scadere fata de anul trecut scaderea (-8%), avand o medie lunara intre 35.000 si 38.000 de masini.Reinmatricularile (tranzactiile cu masini second-hand pe plan intern) au atins noi recorduri, in ultimele luni depasindu-se constant 50.000 de unitati, chiar peste 56.000 in iulie. In acelasi timp, se observa o imbunatatire a varstei autoturismelor rulate de import, ca urmare a cresterii volumului (+27,3%) pe segmentul de varsta sub 7 ani (mai putin poluante) si scaderi de aproximativ 24% pe segmentul celor peste 12 ani.Finalul anului 2018 vine cu surprize pentru piata masinilor noi, avand posibilitatea sa creasca cu 120-125.000 de unitati, in timp ce piata masinilor second-hand din import trece de suma de 400.000 de unitati.Pe platforma Autovit.ro sunt active lunar peste 31.000 de anunturi pentru autoturisme, dintre care peste 19.000 sunt anunturi noi, adaugate lunar, pentru acestea avand loc 500.000 de contactari.Topul celor mai cautate masini de pe Autovit.ro pentru primele noua luni ale anului 2018 este detinut de Volkswagen, cu peste 12 milioane de accesari unice, BMW cu peste 11 milioane de accesari si Audi cu peste 10 milioane de accesari. Topul continua cu Mercedez-Benz (6.8 miliane de accesari) si Ford, cu 3.8 milioane de accesari.La capitolul modele, Volkswagen Passat a generat cel mai mare interes (2,7 milioane de accesari), Volkswagen Golf (2,4 milioane de accesari) si Audi A4 (2,4 milioane de accesari) . Topul continua cu BMW Seria 3 (2,3 milioane de accesari) si BMW Seria 5 (1,9 milioane de accesari).Peste 40% dintre masinile de pe platforma Autovit.ro sunt produse dupa 2014 si doar 1% sunt mai vechi de anul 2000. In ultimii ani, ponderea masinilor de sub cinci ani vechime a crescut constant cu cateva puncte procentuale pe an.Cel mai cautat segment de pret este cel intre 5.000 si 10.000 de euro, iar jumatate dintre masinile listate pe Autovit.ro se incadreaza in aceasta categorie. Pentru acest segment, oferta este diversa si include modele noi precum Fiat, Opel, Dacia, Renault, Suzuki si Volkswagen.In ceea ce priveste capitolul combustibil, masinile cu motorizare diesel sunt predominante, fiind de 4,5 ori mai multe decat masinile cu motorizare pe benzina. In acelasi timp, anul 2018 este cel mai bun an de pana acum pentru masinile electrice, atat in tara, cat si in Europa. Acest lucru este vizibil si pe Autovit.ro unde sunt peste 60 de anunturi de masini electrice.