Programul "Rabla" pentru persoanele juridice a fost prelungit pana pe 7 decembrie

"Sesiunea de depunere a dosarelor de acceptare a persoanelor juridice in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national (Programul Rabla Clasic) si in Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic (Programul Rabla Plus) a fost prelungita pana la data de 7 decembrie 2018", se noteaza in comunicat.Sesiunea de depunere a dosarelor atat pentru Programul "Rabla", cat si pentru Programul "Rabla Plus" urma sa se incheie pe data de 29 noiembrie 2018.La sfarsitul lunii octombrie, Comitetul de Avizare al AFM a aprobat noi dosare de finantare pentru achizitionarea a 466 de autovehicule in cadrul programelor "Rabla" si "Rabla Plus", destinate persoanelor juridice. Astfel, in aceasta noua etapa, pentru Programul "Rabla" au fost acceptate 184 de dosare pentru 349 de autovehicule si o contestatie pentru un autovehicul, in timp ce in Programul "Rabla Plus" au fost aprobate 46 de dosare pentru 117 autovehicule, dintre care 21 electrice hibride si 96 pur electrice.Potrivit sursei citate, listele persoanelor juridice care au fost acceptate in cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul AFM, (www.afm.ro), la sectiunile aferente celor doua programe guvernamentale. Totodata, cei acceptati in programe se pot adresa unuia dintre producatorii/dealerii auto care au fost validati, listele acestora fiind disponibile pe site-ul institutiei.