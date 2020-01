Tranzactiile cu masini second hand au inregistrat cel mai bun an din instorie, in 2019

Piata auto in 2019 pe Autovit.ro

Piata masinilor ecologice a inregistrat si ea o crestere considerabila a cotei de piata, ajungand la 3,8% din totalul parcului auto.A avut cel mai bun an din 2008 si pana acum si, chiar daca datele nu sunt definitive, poate fi estimata la aproximativ 160.000 de unitati, cu 20% mai mult decat in 2018. Iulie si august au fost luni cu peste 23.000 de masini inmatriculate, dar in septembrie abia s-a depasit valoarea de 6.000 de unitati. Dacia a inregistrat peste 30% cota de piata.Cel mai bun an din istoria pietei masinilor noi a fost 2007, cu 312.000 de masini inscrise in circulatie.A depasit anul trecut 440.000 de unitati, dar a fost o scadere de peste 5% fata de 2018. Totusi, ultimii trei ani au adus cele mai mari valori ale importurilor - peste 1,4 milioane de masini de la scoaterea timbrului de mediu, la inceputul lui 2017.Cea mai buna luna a tranzactiilor a fost octombrie, cu peste 41.000 de masini. Volkswagen ramane marca preferata, cu o cota de peste 20% din tranzactiile cu masini second-hand din import.Au avut cel mai bun an din istoria lor, totalul depasind 600.000 de unitati. In octombrie s-au tranzactionat aproape 60.000 de masini, fiind cea mai buna luna de cand exista statistici.Reinmatricularile au totalizat aproape 1,7 milioane unitati de cand a fost eliminat timbrul de mediu. In 2007 s-au tranzactionat 400.000 de masini, in 2013 doar 205.000, iar anul trecut a adus o triplare fata de 2013.Au avut cel mai bun an de pana acum, cu peste 1.000 de unitati full-electric inmatriculate, la acest lucru contribuind si subventia de la stat de pana la 10.000 euro, dar si cresterea numarului de statii de incarcare.In 2018 s-au cumparat in Romania 682 de masini electrice, numarul acestora crescand cu aproape 50% in 2019. Daca subventiile se vor mentine, cresterile ar putea fi de cateva zeci de procente.La nivel general, ponderea tuturor masinilor ecologice in totalul pietei autohtone se situeaza la 3,8%, comparativ cu 2,8%, raportat in primele 11 luni din anul anterior, conform Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA).Conform platformei Autovit.ro, dupa tipul de combustibil al masinilor puse la vanzare, se observa o crestere de 30% in randul masinilor hibrid si electrice, comparativ cu anul 2018."Unul dintre cele mai importante trend-uri din 2019 a fost scaderea interesului pentru Diesel in raport cu masinile pe benzina. Daca in anii trecuti 2 din 3 masini cautate erau pe motorina, in 2019 cautarile in platforma Autovit.ro au fost la egalitate intre cele doua tipuri de combustibil - Andrei Dumuta, Business Manager Autovit.roValoarea masinilor puse la vanzare pe Autovit.ro in 2019 a fost de 3.3 miliarde euro.In 2019 au fost publicate peste 265.000 anunturi pe Autovit.ro, cu 18% mai multe fata de 2018.