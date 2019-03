UE inaspreste legea privind poluarea: Producatorii auto vor plati o taxa pe emisiile in exces

Eurodeputatii si ministrii UE au convenit asupra unui obiectiv mai strict (37.5%) de reducere a emisiilor pentru intregul parc de autoturisme noi de la nivelul Uniunii, fata de obiectivul de 30% propus de Comisie. Reglementarile prevad de asemenea un obiectiv de reducere a emisiilor de dioxid de carbon de 31% pentru vehiculele utilitare usoare pana in 2030."Parlamentul a luptat pentru protejarea integritatii mediului si pentru beneficii reale pentru cetatenii europeni in domeniul sanatatii, al protectiei consumatorilor si al inovatiei. Am finalizat aceasta legislatie in ciuda opozitiei puternice din partea industriei autovehiculelor si a anumitor state membre care au refuzat sa recunoasca oportunitatile care rezulta dintr-un obiectiv mai ambitios," a declarat raportorul Miriam Dalli (S&D, Malta), potrivit unui comunicat al Parlamentului European.Legislatia a fost adoptata cu 521 de voturi pentru, 63 impotriva si 34 de abtineri. Textul necesita adoptarea de catre Consiliu inainte de publicarea in Jurnalul Oficial.Producatorii ale caror emisii medii depasesc limitele impuse vor trebui sa plateasca o taxa pe emisiile in exces. Pana in 2023, Comisia Europeana va trebui sa evalueze daca aceste taxe vor putea fi folosite pentru a finanta tranzitia catre o mobilitate bazata pe emisii reduse de carbon si suportul acordat dezvoltarii competentelor angajatilor din sectorul autovehiculelor.Noile reglementari prevad realizarea unor analize complete ale ciclului de viata a emisiilor la nivel european. Comisia trebuie sa evalueze, pana cel tarziu in 2023, posibilitatea de a elabora o metodologie comuna la nivelul Uniunii pentru evaluarea si raportarea consecventa a datelor privind emisiile. Daca este cazul, vor fi propuse noi reglementari.Transporturile sunt singurul sector european care nu a inregistrat reduceri semnificative ale emisiilor de gaze cu efect de sera din 1990. Date de la Agentia Europeana de Mediu arata ca, din toate mijloacele de transport din UE, transportul rutier genereaza cea mai insemnata proportie de emisii de gaze cu efect de sera (72.9 % in 2016) si este responsabil de aproximativ 20% din totalul emisiilor la nivel european.