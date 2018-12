Volkswagen, BMW si Audi, cele mai cautate marci auto, in 2018

In ceea ce priveste piata auto locala, aceasta a fost marcata in 2018 de cateva tendinte care au contribuit la cresterea numarului de tranzactii realizate: segmentul SUV a atins noi cote record pe piata masinilor noi, iar inmatricularile de masini electrice au fost de cinci ori mai mari decat in anul anterior.Per total, inmatricularile de masini rulate din import au ramas la o medie lunara de 39.000 de unitati, iar reinmatricularile au fost si mai mari, in jumatate dintre luni fiind depasit pragul de 50.000 de unitati.In 2018, 70% dintre masinile vandute pe Autovit.ro au fost de la dealeri autorizati, in timp ce restul, de 30%, au provenit de la persoane fizice.Cele mai cautate branduri de masini pe Autovit.ro au ramas Volkswagen (peste 55 milioane de afisari), BMW si Audi.Din punct de vedere al modelului cautat, Volkswagen Passat a tinut primul loc in clasament (11 milioane de afisari), fiind urmat de Audi A4 si BMW Seria 3.Dintre brandurile populare pe Autovit.ro, Dacia, Volkswagen si Opel s-au vandut si cel mai rapid. In medie, timpul de vanzare pentru modelele Dacia a fost de 17 zile, iar pentru celelalte doua marci de 19 zile.Si autoturismele BMW, Audi, Ford, Skoda sau Renault s-au vandut rapid, anunturile pentru aceste branduri fiind publicate timp de 20 de zile, in medie.Pe plan global, segmentul SUV s-a remarcat la nivelul Uniunii Europene, unde a depasit o cota de piata de 30%. Romania s-a aliniat tendintelor internationale, astfel ca segmentul SUV a atins noi cote record pe piata masinilor noi, Dacia Duster fiind modelul cu cele mai mari vanzari.In plus, cota de piata a diesel-ului a scazut de la 46% la 36% intr-un an, marcile germane premium avand cea mai mare pondere a diesel-ului in total vanzari.De asemenea, 2018 a fost cel mai bun an pentru masinile electrice pe plan local, acesta finalizandu-se cu peste 500 de inmatriculari. Numarul de statii de incarcare a crescut considerabil, iar inmatricularile de masini 100% electrice au fost de aproape cinci ori mai mari decat in 2017.Anul acesta, piata de masini noi a inceput cu 11.000 de masini inscrise in circulatie, pentru ca in august sa se ajunga la un record de 28.000 de unitati inmatriculate.Noile norme de consum WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure -WLTP - Procedura de Testare a Vehiculelor Usoare), introduse la 1 septembrie, au determinat o crestere artificiala deosebita a inmatricularilor.Totusi, dupa aceasta perioada de avant, piata a cunoscut un declin dur, in septembrie fiind inscrise sub 3.000 de masini, octombrie aducand o revenire partiala, cu 6.700.De cealalta parte, inmatricularile de masini rulate din import au ramas la o medie lunara de 39.000 de unitati, cu nici o luna de sub 30.000, iar la tranzactiile cu masini rulate pe plan intern (reinmatriculari) cifrele au fost si mai mari, in jumatate dintre luni fiind depasit pragul de 50.000 de unitati.