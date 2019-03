Volvo va instala camere in interiorul automobilului pentru a impiedica condusul in stare de ebrietate

Volvo a precizat ca aceste camere si senzori ar urma sa fie instalate pe toate modelele construite pe platforma sa SPA2, cum este SUV-ul XC90, aceasi platforma urmand sa fie utilizata si pentru productia modelelor fara sofer Volvo Cars incepand din urmatorul deceniu.Directorul de cercetare si dezvoltare de la Volvo, Henrik Green, a precizat ca senzorii si camerele din interiorul automobilului vor permite reducerea vitezei.Acest lucru ar putea sa se intample, de exemplu, daca ochii soferului sunt inchisi pentru o perioada lunga de timp.De asemenea, Volvo a informat ca, incepand de anul urmator, va introduce o asa numita Care Key, un sistem care permite cumparatorului unui automobil Volvo sa ii limiteze viteza inainte de a o imprumuta unui alt sofer mai tanar sau neexepermintat.Anterior, Volvo a anuntat ca va introduce o limita de viteza, de 180 kilometri pe ora, pentru toate noile sale vehicule incepand din 2020, tot pentru a elimina decesele sau ranile grave in urma accidentelor.Directorul general de la Volvo, Hakan Samuelsson, a declarat jurnalistilor ca, avand in vedere evolutiile tehnologice, producatorii auto au responsabilitatea de a-si asuma rolul de Big Brother pentru a asigura siguranta pe drumuri.Samuelsson a recunoscut ca prin aceasta strategie Vovo ar putea pierde unii clienti interesati de viteze mai mari dar ii deschide de asemenea oportunitatea de a castiga noi clienti in randul parintilor care vor sa cumpere cea mai sigura masina pentru copii lor.Samuelsson a mai spus ca Volvo discuta cu firmele de asigurari pentru a oferi conditii mai bune pentru soferii care utilizeaza cele mai noi elemente de siguranta."Daca putem incuraja si sprijini un comportament mai mult gratie unei tehnologii care ii ajuta pe soferi sa evite problemele, acest lucru ar trebui in mod logic sa aiba un impact pozitiv si asupra primelor de asigurari", a spus Samuelsson.Volvo, companie care este detinuta de grupul chinez Geely, este primul constructor auto care in 1959 a introdus centura de siguranta in trei puncte.