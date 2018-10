WiFi sau 5G pentru automobilele conectate? Cine are de castigat de pe urma deciziei UE

Executivul comunitar ar urma sa anunte luna viitoare o propunere legislativa in acest dosar, in vederea unei adoptari in 2019, dupa ce va obtine punctul de vedere al statelor membre UE si al Parlamentului European.Decizia este una cruciala atat pentru constructorii auto cat si pentru operatorii de telecomunicatii si producatorii de echipamente de retea, avand in vedere ca piata automobilelor conectate la Internet ar urma sa se ridice la mai multe miliarde de euro pe an.Chiar daca automobilele conectate sunt deja disponibile de mai multi ani in Europa, Comisia Europeana vrea sa accelereze dezvoltarea lor si ii incurajeaza pe constructori sa coopereze pentru a putea lansa modele mai sigure si mai eficiente. Criteriile de omologare pe care le va stabili Comisia ar putea sa influenteze achizitiile automobilistilor si valoarea politelor de asigurari.Un proiect de document al Comisiei consultat de Reuters deschide calea pentru introducerea in circulatie a autoturismelor echipate cu tehnologia wifi ITS-G5. De asemenea, se prevede o reexaminare a situatiei peste trei ani de la intrarea in vigoare a acestui masuri pentru a tine cont de eventualele noi tehnologii. Aceasta inseamna ca va fi nevoie de cativa ani pentru ca tehnologia alternativa de tip 5, botezata C-V2X, ar putea obtine aprobarea Comisiei, chiar daca partizanii acestei tehnologi se asteapta la un interval de timp mai scurt.Doua mari grupuri se confrunta in acest dosar, fiecare dintre ele regrupand constructori auto, producatori de chipuri si grupuri de telecomunicatii. Pe de o parte Renault, Volkswagen, NXP, Autotalks si Kapsch TrafficCom promoveaza varianta wifi, care potrivit lor a fost suficient testata si standardizata in cadrul proiectelor finantate de autoritatile publice. Cu toate acestea, PSA, Daimler, Ford, Deutsche Telekom, Ericsson, Huawei, Intel, Qualcomm si Samsung pledeaza pentru 5G, despre care afirma ca ofera perspective mai vaste.Executivul comunitar a refuzat sa se exprime cu privire la acest proiecte. "In prezent, Comisia incearca sa defineasca cel mai bun cadru european pentru a promova investitiile adecvate in acest domeniu si sa garanteze interoperabilitatea intre sistemele existente si dezvoltarea de noi tehnologii", a informat Comisia.Reuters subliniaza ca daca va privilegia varianta wifi, UE se va diferentia de SUA si China care considera ca viitorul apartine tehnologiei C-V2X.