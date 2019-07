Masinile s-ar putea scumpi cu 2,6% in urmatorul an (Analiza)

Conform prognozelor, valoarea pietei auto mondiale se ridica, la ora actuala, la 5.800 de miliarde de dolari si este incadrata la categoria de risc mediu. De altfel, in 2018, la nivel mondial, vanzarile de autoturisme si productia de automobile au inregistrat primele scaderi din ultimii noua ani, iar 2019 se asteapta sa ramana provocator pentru industria automobilelor.Specialistii sunt de parere ca, pe fondul inaspririi reglementarilor - de la interzicerea traficului si restrictiile de acces in orase la standarde stricte in ceea ce priveste poluarea - asteptarile pentru piata europeana sunt de crestere cu 2,6% a pretului mediu, in perioada 2019-2020, respectiv o scadere a inregistrarilor de masini noi cu 3,1%, ceea ce ar echivala cu un declin de aproape 3 miliarde de euro in vanzarile auto.Potrivit sursei citate, vanzarile de vehicule noi usoare ar trebui sa scada cu 2% in SUA, pana la 16,8 milioane de unitati, din cauza finantarii mai putin sustinute si a unei concurente sporite cu piata second-hand, aflata in crestere.De asemenea, in China, cea mai mare piata de autoturisme cu mai mult de 29% din vanzarile globale in 2018, livrarile din acest an au debutat intr-un ritm lent.Pe de alta parte, piata Uniunii Europene va incerca sa evite stagnarea pe tot parcursul anului si va avea performante lunare volatile in vanzari, comparativ cu turbulentele de anul trecut cauzate de introducerea Procedurii de testare a vehiculelor usoare armonizate la nivel mondial (WLTP), sustin specialistii.In randul statelor membre UE, Romania are un sector auto care trece printr-o perioada favorabila, cu cresteri consecutive in ultimii cinci ani ale achizitiilor de masini noi la nivel local, respectiv un plus de 20% inregistrat in 2018, si un salt de 6%, in primul trimestru din 2019. Totusi, expertii subliniaza ca Romania nu poate ramane imuna la schimbarile preconizate la nivel continental, in ceea ce priveste adoptia tehnologiilor curate."Inasprirea reglementarilor, de la interzicerea traficului si restrictiile de acces in orase la standarde stricte in ceea ce priveste poluarea, continua sa intensifice tranzitia pietei. Presiunea este ridicata in Europa, prin punerea in aplicare a certificarii privind emisiile ecologice de transport rutier (RDE), in septembrie 2019, dar si tintele de CO2 stabilite pentru 2020, 2025 si 2030, cu amenintari de sanctiuni financiare", explica reprezentantii companiei specializata in asigurarea de credit comercial, garantii si colectare de creante", precizeaza sursa citata.In acest context, expertii Euler Hermes se asteapta la o scadere mai rapida a vanzarilor de autovehicule pe motorina si la o mai rapida lansare a noilor modele conforme cu noile reglementari, care vor mentine inregistrarile globale ale vehicule electrice (VE) la o crestere de doua cifre."Impactul cel mai puternic asupra industriei auto europene in urmatorii ani este foarte probabil sa apara nu din cauza Brexit si nici ca urmare a impunerii unor restrictii tarifare in relatia cu Statele Unite, ci din alinierea la propriile regulamente ale Uniunii Europene de limitare a emisiilor de carbon. Astfel, celor 20% necesar a fi reduse pana in 2021 li se adauga inca 15% pana in 2025, respectiv 37,5% pana in 2030 - peste asteptarile initiale (-30%) ale producatorilor (...) Pentru mentinerea indicatorilor financiari in limite rezonabile, este de asteptat ca producatorii sa-si exercite in ultima instanta forta de negociere superioara in relatia cu furnizorii captivi atat la nivelul marjelor de profit, cat si al gestionarii capitalului circulant", se arata in concluziile studiului.Euler Hermes este liderul global in asigurarea de credit comercial si un recunoscut specialist in domeniul garantiilor si al colectarii creantelor. Cu mai mult de 100 de ani experienta, compania ofera clientilor sai business-to-business (B2B) servicii financiare care sprijina managementul creantelor comerciale si al lichiditatilor.Cu sediul principal in Paris, compania este prezenta in peste 50 de tari, cu 6.050 de angajati. Euler Hermes este o filiala a Allianz, evaluata AA de catre Standard & Poor's.Compania a inregistrat o cifra de afaceri consolidata de 2,6 miliarde de euro, in 2017, si a asigurat tranzactii de afaceri la nivel mondial de 894 miliarde de euro in expunere, la sfarsitul aceluiasi an.