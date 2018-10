Europa de Est risca sa se umple de masini diesel vechi, poluante

Saptamana trecuta, Guvernul de la Berlin si companiile auto din Germania au ajuns la un compromis privind reducerea poluarii cauzate de vehiculele diesel. Producatorii auto ar urma sa acorde proprietarilor de vehicule diesel vechi din orasele germane unde aerul este extrem de poluat subventii pentru achizitionarea unor modele mai prietenoase cu mediu si sa reconfigureze sistemul hardware, transmite Reuters.Nu toate grupurile auto au fost de acord cu reconfigurarea, costurile fiind estimate la miliarde de euro. Majoritatea sustin ca solutia va fi incurajarea proprietarilor vehiculelor diesel mai vechi in vederea achizitionarii unor modele mai noi si mai putin poluante, ceea ce ar incuraja vanzarile."Exporturile vor insemna mutarea problemei calitatii aerului din vest catre est. Planul Guvernului german de a evita interzicerea circulatiei celor mai poluante automobile diesel ar putea extinde problema", a avertizat Bienkowska intr-un interviu acordat publicatiei Tagesspiegel.Anul trecut, Bulgaria a importat peste 100.000 de masini second hand din tarile UE, mai mult de o treime fiind vehicule diesel vechi si poluante, conform datelor grupului "Transport and Environment"."Trebuie stabilit clar ce se va intampla cu vehiculele diesel vechi", a declarat oficialul european, adaugand ca nu este vorba de o problema nationala ci de una europeana.Poluarea urbana in multe orase germane este mai ridicata decat prevad normele UE, determinand autoritatile sa gaseasca metode de a reduce poluarea.Germania s-a angajat ca, pana la sfarsitul anului, sa actualizeze softul pentru aproximativ 5,3 milioane de masini echipate cu motoare diesel, pentru a reduce emisiile poluante cu pana la 30%.Analistii avertizeaza ca Germania exporta automobile diesel second-hand intr-un ritm record, in conditiile in care soferii sunt nesiguri cu privire la posibilele interdictiile de circulatie in orasele germane, pe langa o problema mai ampla de imagine dupa scandalul privind automobilele Volkswagen.Potrivit unui studiu realizat de o universitate din Germania, acesti factori au crescut anul trecut exporturile de automobile diesel second-hand cu o cifra record de peste 20%. In 2017, italienii si austriecii au fost cei mai mari cumparatori de automobile diesel second-hand din Germania, in timp ce vanzarile spre Croatia si Ucraina aproape s-au dublat.Potrivit Biroului Federal de Statistica, Germania a exportat in total 239.541 de automobile diesel second-hand anul trecut. Italia, cu 22.400 de unitati si Austria, cu 21.600 de unitati, au fost cei mai mari importatori, in timp ce vanzarile Ucraina s-au dublat la circa 15.700 de unitati. Romania este pe locul sapte in top, dupa Ungaria, cu 11.500 de automobile diesel second-hand importate anul trecut din Germania.Aceasta crestere a exporturilor de automobile diesel second-hand din Germania coincide cu o scadere a inmatricularilor de automobile diesel in Germania.Consumatorii cumpara mai multe automobile cu motoare pe benzina, un trend care a inceput dupa scandalul din 2015, cand Volkswagen a recunoscut ca a manipulat emisiile poluante pentru aproximativ 11 milioane de automobile diesel vandute la nivel global.