Decizie istorica: Masinile cu motoare diesel nu vor mai avea voie in centrul Romei

Virginia Raggi a facut acest anunt luni intr-un discurs tinut la Ciudad de Mexico, in fata femeilor primar reunite in cadrul unei initiative denumite 'Women4Climate' (femei pentru clima) si difuzat pe retelele sociale marti, la revenirea sa la Roma, transmit AFP si Reuters."Incepand din 2024, va fi interzisa circulatia automobilelor diesel in centrul Romei", a declarat Virginia Raggi, fara a da alte detalii.Comentariile edilului Romei vin dupa ce un tribunal din Leipzig (Germania) a decis ca orasele pot interzice accesul celor mai poluante automobile diesel.Potrivit statisticilor furnizate de industria auto, aproximativ doua treimi din cele aproximativ 1,8 milioane autoturisme noi vandute anul trecut in Italia au fost echipate cu motoare diesel.Roma nu are facilitati industriale importante astfel incat poluarea aerului capitalei Italiei este cauzata de autovehiculele cu motor. Autoritatile locale au incercat pana acum sa reduca poluarea prin adoptarea unui sistem care permite circulatia alternativa a autovehiculelor cu numere pare si impare.Vanzarile de automobile diesel sunt in scadere de mai multi ani in Europa si la nivel mondial, ceea ce constrange constructorii sa revina asupra motoarelor cu benzina si sa accelereze electrificarea vehiculelor.In urma cu doua zile, cotidianul Financial Times a publicat un articol conform caruia producatorul auto italian Fiat Chrysler (FCA) urmeaza sa anunte in luna iunie renuntarea la versiunea diesel pentru motorizarea autoturismelor sale in 2022 din cauza scaderii cererii si costurilor crescute.