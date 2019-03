Numarul masinilor care circula prin Bucuresti e tot mai mare. Iata cate sunt mai vechi de 11 ani

Statistica de specialitate arata ca, din cele 8.193.278 de autovehicule inregistrate la nivel national,, acestea din urma inregistrand un salt de 4,64%, comparativ cu anul 2017.In acelasi timp, in Capitala, numarul autoturismelor inregistrate la 31 decembrie 2018 a ajuns la peste 1,106 milioane de unitati, majoritatea (610.765 unitati) fiind pe benzina, iar 495.539 de exemplare incadrate la categoria de vechime "peste 12 ani".Totodata, din totalul autovehiculelor inmatriculate in Bucuresti, 667.483 de exemplare aveau motorizare pe motorina, iarNumarul autovehiculelor noi sau relativ noi (0-2 ani vechime) se situa in Bucuresti, la sfarsitul anului 2018, la 168.435 unitati, in crestere cu 7,77%, comparativ cu finele anului anterior, din care 130.687 de exemplare erau autoturisme.La nivel national, din totalul celor aproximativ 8,20 de milioane de autovehicule care circulau pe drumurile nationale, la finele anului trecut, 6,450 de milioane erau autoturisme, in crestere cu 7,58%, in comparatie cu sfarsitul anului 2017, cand au fost inregistrate 5,996 milioane de exemplare.Conform Directiei de Inmatriculari, 2,546 milioane de unitati din totalul parcului auto national erau mai vechi de 11-15 ani, 2,012 milioane de unitati aveau vechime intre 16 si 20 ani iar 1,892 milioane aveau peste 20 de ani vechime.In ceea ce priveste autovehiculele cu vechime de 0-2 ani, la nivel national erau inregistrate, la sfarsitul anului trecut, 329.069 de unitati, din care 235.704 de autoturisme.Potrivit DRPCIV, la finele lui 2018, pe drumurile din Romania circulau 3,942 de milioane de autovehicule cu motoare pe benzina, respectiv 3,791 milioane de masini diesel.