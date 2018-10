Peste 70% dintre autoturismele second hand importate in Romania in 2017 au motorizare diesel poluanta

"Nivelul poluarii aerului in Romania e unul dintre cele mai grave din Europa. El cauzeaza anual peste 22.500 de decese premature, dintre care aproape 1.900 sunt direct imputabile emisiilor de NO210. Comisia Europeana da in judecata Romania la Curtea Europeana de Justitie pentru ca nu a reusit sa atinga limitele de emisii pentru 2010 la particulele cancerigene din aglomeratia Bucurestiului. Exportul de vehicule foarte poluante catre Romania este inacceptabil, avand in vedere ca nivelul poluarii aerului este deja foarte ridicat", noteaza realizatorii studiului.Potrivit sursei citate, cota de peste 70% autoturisme rulate diesel importate in Romania depaseste procentul din tari precum Bulgaria (cu o pondere de o treime in total vanzari autoturisme second hand) si Polonia (40%).De asemenea, mai mult de 80% dintre diesel-uri au fost produse inainte de anul 2011, adica inainte de intrarea in vigoare a standardelor Euro 5 pentru toate autoturismele si care necesitau filtre de particule diesel (DPF)."Asta inseamna ca marea majoritate a acestor autoturisme importate nu sunt echipate cu DPF standard si, prin urmare, emit particule fine periculoase", care duc la cancer, se arata in studiu, iar "particulele fine sunt deja o problema serioasa in Romania".In ceea ce priveste dioxidul de azot toxic (NO2), raportul de specialitate arata ca, in plin scandal Dieselgate, masinile dotate cu astfel de motoare si importate in Romania anul trecut emit, in medie, de peste 12,5 ori actuala limita a NOx Euro 6 sau, in cifre absolute, 1.014 mg/km in loc de 80 mg/km, valoare necesara pentru autoturismele aflate in vanzare astazi."Un motor diesel mediu importat in Romania anul trecut ar emite aproximativ 7,4 kg de NOx toxic intr-un an (pe baza kilometrajului anual romanesc de aproximativ 7.300 km) ", se precizeaza in document.Datele centralizate releva faptul ca majoritatea masinilor a provenit din Germania (78%), restul fiind din Italia (10%), Austria (4%), Olanda si Belgia (3% fiecare)."In urma alegerilor parlamentare din 2016, taxa asupra autoturismelor (timbrul de mediu) a fost eliminata la 1 februarie 2017. Decizia a venit dupa ani de litigii cu Comisia Europeana privind proiectarea taxei si comparabilitatea acesteia cu legislatia UE. De atunci, nu s-a aplicat nicio taxa dedicata momentelor cand autovehiculele sunt inregistrate sau importate. Este foarte posibil ca aceasta sa fi contribuit in mod semnificativ la cresterea importurilor de autovehicule de ocazie din Europa de Vest. Intr-adevar, numarul de automobile diesel importate in Romania aproape s-a triplat intre 2015 si 2017, de la 137.000 la 370.000. Ponderea autoturismelor diesel a crescut de la 55% din autoturismele importate in 2015, la 71% in 2017. Majoritatea masinilor diesel importate sunt Euro 3 (masini produse intre 2000 si 2005), reprezentand aproximativ 40% din importurile de vehicule pe motorina din ultimii trei ani", noteaza sursa citata.De asemenea, anul 2017 a inregistrat o tendinta spre importul automobilelor diesel mai vechi, in comparatie cu 2015 si 2016. Varsta medie a automobilelor diesel importate in anul 2017 a fost de 11,5 ani, in timp ce, in perioada 2015 - 2016 aceasta era de aproximativ noua ani. In plus, importurile de diesel-uri cu Euro 3 au crescut de la 36%, in 2015, pana la 42%, doi ani mai tarziu, in timp ce importurile de autovehicule diesel Euro 5 au scazut (de la 23% in 2015 la 15% in 2017, dupa un varf de 28%, in 2016).Statisticile arata ca importurile de autoturisme diesel Euro 4 au ramas constante (28-30%), dar, pe de alta parte, importurile de autovehicule vechi Euro 2 cu motor diesel cresc, respectiv la 10% in 2017, dupa 7% in 2016."Aceste tendinte sunt deranjante: Romania importa o cota mare de masini diesel murdare care, in medie, sunt chiar mai poluante si mai vechi decat vehiculele aduse in Polonia si Bulgaria. In acelasi timp, este important sa subliniem faptul ca importul de vehicule noi diesel nu este o solutie ca atare, deoarece emisiile de NOx in lumea reala de la autoturismele Euro 3 la Euro 5 au ramas mai mult sau mai putin la fel (la aproximativ 1.000 mg/km) ", se explica in analiza.De altfel, T&E a modelat si modul in care se asteapta ca emisiile NOx medii sa evolueze pana in 2040, tinand seama de varsta actuala a vehiculelor din Romania si de noile reglementari Euro 6d-temp si Euro 6d, conform carora emisiile de NOx in viata reala sunt mai scazute. Astfel, tendinta subliniaza faptul ca emisiile medii de NOx ale autoturismelor diesel importate din Romania vor continua sa emita niveluri periculoase de NOx pentru inca 15 ani si nu ar atinge limita de reglementare pe sosea de 120 mg/km decat spre sfarsitul anilor 2030.Reprezentantii Federatiei Europene pentru Transport si Mediu (T&E) sunt de parere, citand noi analize juridice, ca statele membre pot lua masuri pentru a restrange afluxul de autovehicule diesel."Exista o nevoie clara de masuri pentru a evita poluarea a masinilor diesel de mana a doua. Ele fac obiectul unui dumping in tarile din Europa Centrala si de Est, transferand problema poluarii toxice catre regiunile mai putin bogate. Acest lucru este impotriva valorilor fundamentale ale proiectului european - toti cetatenii UE au drepturi egale la aer curat. In consecinta, UE ar trebui sa ia masuri pentru a limita fluxul masinilor diesel vechi poluante intr-un mod care protejeaza mediul si sanatatea publica si este aliniat la reglementarile Pietei Unice. Dar, in absenta unor solutii europene, statele membre ar trebui sa ia masuri pentru a-si proteja cetatenii", sustin expertii.De altfel, oficialii T&E au solicitat o analiza juridica pentru a revizui optiunile pe termen scurt disponibile statelor membre pentru a limita afluxul de vehicule diesel de mare putere cu poluare, in conformitate cu Directiva 2007/46/CE (privind omologarea de tip a vehiculelor noi) si Directiva 2008/50/CE (privind calitatea aerului)."In temeiul Directivei 2007/46/CE privind omologarea de tip a vehiculelor noi, statele membre ar putea lua in considerare notificarea Comisiei cu privire la intentia lor de a adopta o interdictie imediata privind inmatricularea, vanzarea, introducerea in circulatie sau circulatia autovehiculelor noi si second-hand diesel care nu respecta omologarea de tip pentru, printre altele, impactul acestora asupra sanatatii publice si asupra mediului, urmand procesul prevazut la articolul 114 din Tratatului privind functionarea Uniunii Europene. Articolul 29 din Directiva 2007/46/CE permite unui stat membru sa refuze inregistrarea sau sa autorizeze vanzarea sau punerea in circulatie pe teritoriul sau a vehiculelor noi, timp de cel mult sase luni, in cazul in care aceste vehicule 'dauneaza grav mediului sau sanatatii publice' pentru vehiculele diesel de ocazie care nu au facut inca obiectul unei retrageri pentru neconformitatea cu omologarea de tip, in cazul in care vehiculele sunt susceptibile de a fi neconforme, autoritatile ar putea stabili daca exista un 'risc grav pentru sanatatea publica sau protectia mediului' si, daca este cazul, informeaza statul membru care a acordat omologarea de tip pentru a se asigura ca producatorul ia un set de masuri pentru neutralizarea riscului", sustine sursa citata.Totodata, statele membre pot utiliza dispozitiile Directivei 2008/50/CE privind calitatea aerului inconjurator pentru a propune limite de emisii pentru vehiculele importate care sunt "mai stricte", dar nu constituie "discriminare arbitrara sau restrictie mascata a comertului", sunt "proportionale" si sa notifice in mod corespunzator aceste masuri Comisiei Europene.In viziunea specialistilor din cadrul T&E, cea mai mare mostenire a campaniei Dieselgate este parcul actual de cel putin 43 de milioane de diesel-uri murdare pe soselele Europei si faptul ca acestea risca sa fie transferate catre tarile mai putin bogate, "deoarece orasele din Europa de Vest restrictioneaza progresiv accesul la modele vechi si mai poluante"."Pe langa curatarea flotei existente, noile standarde UE privind emisiile de CO2 pentru autoturisme si autoutilitare aflate in prezent in curs de negociere vor face parte dintr-o solutie pe termen lung prin cresterea numarului de masini noi si accesibile cu emisii zero. Pe fondul unor acuzatii de inselaciune si cartel, este timpul sa nu mai aparam industria dieselului discreditat si sa protejam in schimb sanatatea publica, consumatorii si credibilitatea Europei. Cetatenii UE de pretutindeni merita accesul la aer curat; nu trebuie sa existe cetateni de mana a doua", avertizeaza reprezentantii T&E.Ca raspuns la poluarea ridicata a aerului cauzata de traficul auto, mai multe orase europene au decis sa interzica masinile diesel. Astfel, municipalitati din Germania si Italia s-au alaturat Parisului, Madridului, capitalei norvegiene, Oslo, Amsterdamului si Atenei in anunturile recente care restrictioneaza accesul vehiculelor diesel pe strazile lor.T&E precizeaza ca, la ora actuala, exista putine masuri eficiente pentru a restrictiona circulatia vehiculelor poluante in orasele din Europa Centrala si de Est, doar o initiativa fiind planificata, la un moment dat, in Praga pentru anul 2019, dar care, in cele din urma, a fost amanata.