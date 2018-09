Producatorii auto germani sustin ca reconfigurarile hardware ar fi prea costisitoare. Ce solutii propun?

Incepand cu data de 31 mai, Hamburg a devenit primul oras din Europa care a interzis partial circulatia automobilelor diesel, pentru a reduce poluarea.Fara a cita sursa informatiilor sale, Frankfurter Allgemeine Zeitung sustine ca producatorii auto germani Audi, Volkswagen, BMW si Mercedes-Benz vor oferi proprietarilor de automobile afectati de interdictiile de circulatie vouchere pentru achizitionarea de componente auto produse de firme precum Baumot sau HJS.Publicatia subliniaza ca aceasta schema de vouchere se va aplica doar unora din vehiculele diesel, respectiv celor care respecta normele Euro 5, si va acoperi 80% din costul modernizarii sau o suma de maxim 3.000 de euro per vehicul. In cazul modelelor mai vechi, care indeplinesc normele Euro 4, proprietarilor li se vor oferi stimulente pentru a-si schimba vehiculele pentru unele noi.Articolul din FAZ vine inaintea unui summit diesel care ar urma sa aiba loc vineri la sediul Cancelariei Germaniei, eveniment la care Guvernul de la Berlin va incerca sa ajunga la un acord cu privire la solutionarea problemei poluarii automobilelor diesel, fara a recurge la noi interdictii de circulatie.Insa, orice solutie ar urma sa coste mai multe miliarde de euro iar ministrul german al Transporturilor, Andreas Scheuer, declara recent ca planul nu va necesita fonduri de la contribuabili sau de la proprietarii de automobile, ceea ce inseamna ca povara ar urma sa fie suportata de producatorii de automobile.Sursele citate de Reuters au dezvaluit ca grupul Volkswagen AG este pregatit sa accepte un compromis in problema reconfigurarii sistemului hardware la vehiculele echipate cu motoare diesel si sa ofere subventii suplimentare soferilor pentru a schimba masinile mai vechi cu altele mai noi.In luna februarie, un tribunal a decis ca orasele din Germania pot interzice circulatia celor mai poluante automobile diesel pe strazile lor. Teama ca aceste interdictii vor fi puse in aplicare a dus la scaderea semnificativa a vanzarilor de autoturisme diesel pe cea mai mare piata auto din Europa.Industria auto germana, unde lucreaza aproximativ 800.000 de angajati, este afectata de reactia negativa fata de automobilele echipate cu motoare diesel dupa ce, in luna septembrie 2015, Volkswagen a recunoscut ca a utilizat un software pentru a eluda standardele de emisii poluante. Acest scandal s-a extins la nivelul intregii industrii si a stimulat in alte tari investitiile in vehiculele electrice.