5 pasi pentru a reduce uzura anvelopelor de vara

1. Ajusteaza-ti stilul de condus

2. Verifica presiunea din pneuri

3. Folosirea unui singur set de anvelope pe tot parcursul anului

Imbunatatesc viteza si agilitatea

Maximizeaza capabilitatea autoturismului de a frana si mentine stabilitatea acestuia in timpul virajelor

Performante mai bune in cazul condusului pe carosabilul ud

Performanta atat pentru condusul pe carosabil umed, cat si uscat

Performante acceptabile in conditii de iarna usoara

4. Aliniamentul rotilor

5. Curata si protejeaza rotile regulat

Achizitia anvelopelor poate fi un proces usor, dar alegerea anvelopelor potrivite poate fi o adevarata provocare daca nu stii exact de ce ai nevoie.Mentenanta, protectia si pastrarea cauciucurilor intr-o forma buna, in special a celor noi, poate ajuta la prelungirea ciclurilor de viata a acestora. Oricine detine o masina stie ca anvelopele pot fi scumpe, mai ales daca vorbim de autoturismele cu nevoi speciale (camioane, masini mici, tractoare).Schimbarea anvelopelor este un proces perfect natural, dar putem extinde viata acestora daca urmam cativa pasi esentiali.Principalul factor din cauza caruia anvelopele se degradeaza prematur este condusul agresiv. Curbele luate cu viteza pe asfaltul uscat, plecarea de pe loc intr-un mod neadecvat, gropile sau franarile puternice pot afecta considerabil anvelopele, reducand astfel durata de viata a acestora.Cei mai multi proprietari de autoturisme nu iau in considerare un aspect foarte important atunci cand achizitioneaza anevelopele: alegerea cauciucurilor in functie de viteza maxima admisa, foarte multi soferi folosind anvelope grele si zgomotoase.Daca niciodata nu conduci cu o viteza mai mare de 190 km/h, cu siguranta nu e o idee prea buna sa achizitionezi anvelope cu simbolul de viteza V, acesta insemnand o viteza maxima de 240 km/h.Anvelopele neadecvate vitezei de mers pot genera un consum mai mare de combustibil si implicit produc un zgomot ciudat.Iti recomandam un stil de condus prudent, adecvat conditiilor meteo. Astfel, vei prelungi durata de viata a anvelopelor tale, vei reduce consumul carburantului si al uleiului.Unul dintre cei mai importanti factori atunci cand dorim sa reducem gradul de uzura al anvelopelor este presiunea acestora. In general, anvelopele au un nivel recomandat al presiunii, iar daca esti nesigur care este acest nivel sau doresti sa folosesti o presiune mai mare, iti recomandam sa cer sfatul unui mecanic autorizat.Poti verifica presiunea pneurilor atunci cand alimentezi sau minim o data pe luna. Atunci cand acestea sunt umflate corespunzator, forta masinii este distribuita in mod egal.Daca acestea sunt neumflate (o mare parte din suprafata este expusa uzurii) sau exagerat de umflate (o parte mai mica a anvelopei va face contact cu suprafata), cauciucul nu va avea un contact optim cu soseaua, efectul fiind unul vizibil asupra duratei de utilizare a acestuia.In sezonul rece, cand temperaturile sunt foarte scazute, poate scadea presiunea aerului, iar pe durata sezonului cald, presiunea cauciucurilor poate creste mai mult decat de obicei.Presiunea corecta a anvelopelor este foarte importanta pentru siguranta ta si a celor din trafic. Conform unui studiu realizat de Administratia Nationala a Transporturilor, unul din 11 accidente sunt provocate din cauza anvelopelor folosite necorespunzator.Anvelopele all-season nu au o durata de utilizare foarte mare, iar atunci cand le folositi trebuie sa faceti cateva compromisuri.Pretul mai accesibil al anvelopelor all season poate fi tentant avand in vedere faptul ca nu va mai trebui sa mergi la service de doua ori pe an pentru schimbul acestora, dar trebuie sa tii cont de faptul ca acestea trebuiesc inlocuite mai des, durata lor de viata fiind semnificativ mai scurta.Anvelopele all season pot fi utilizate in sezonul rece, dar nu au o tractiune foarte buna in cazul straturilor mai mari de zapada sau a conditiilor meteo extreme, generand un consum mai mare de combustibil.Folosite vara, anvelopele all season risca sa se uzeze mai repede decat cele obisnuite, iar daca aveti un stil de condus mai agresiv, cu siguranta acestea nu sunt o investitie foarte buna.Avand in vedere principalele avantaje ale celor doua tipuri de anvelope, iti recomandam sa folosesti cauciucuri in functie de nevoile tale astfel incat siguranta ta si a celor din trafic sa fie prioritara.Inca din momentul in care masinile parasesc fabrica de productie, anvelopele sunt perfect paralele.Oricum, acest aliniament poate fi perturbat la un moment dat de-a lungul timpului din cauza unei coleziuni a soselei sau a unei gropi mai mari.Daca intampini o astfel de problema cu masina ta, vorbeste imediat cu un mecanic auto profesionist.Aliniamentul potrivit al rotilor te ajuta sa ai o stabilitate optima a masinii, protejeaza anvelopele de vara si astfel poti sa economistesti combustibil deoarece rotile nealineate corespunzator pot suprasolicita componentele masinii tale.Temperaturile foarte mari ale carosabilului pot avea efecte negative asupra anvelopelor masinii tale. Spala rotile in mod regulat si protejeaza-le cu un strat de ceara speciala. In general, poti gasi intr-un magazin online de piese auto tot ceea ce ai nevoie pentru protectia anvelopelor de vara.Atunci cand faci o investitie pentru masina ta este esential sa achizitionezi piese de calitate superioara, anvelopele fiind un factor extrem de important atunci cand vorbim de siguranta ta si a celor din trafic.Sistemul de franare, aderenta si stabilitatea masinii depind intr-o mare parte de anvelopele pe care le folosesti.