Amortizoarele - ce sunt si cand trebuie schimbate

Cum functioneaza amortizoarele unei masini?

De ce se strica un amortizor?

Cand se schimba si cat costa un amortizor?

Informatia este partial valabila, pentru ca scopul amortizoarelor depaseste aceasta functie. Mai presus de confort la volan, amortizoarele vor asigura un contact stabil al masinii cu partea carosabila si o virare corecta a rotilor in timpul deplasarii, precum si o distanta de franare mai mica si reducerea fenomenului de acvaplanare.Asadar, aceste componente ale unui autoturism sunt esentiale pentru a evita o experienta neplacuta sau chiar pierderea controlului masinii pe care o conduci.Pentru a afla mai multe detalii despre amortizoare, te invitam sa citesti in continuare informatiile pe care le-am pregatit pentru tine.Daca vorbim de amortizoarele pe ulei, acestea functioneaza cu ajutorul unor pistoane care sunt propulsate in coloana de ulei. La trecerea peste o suprafata care nu se afla la aceeasi inaltime cu restul carosabilului, cum ar putea fi o groapa sau o linie de cale ferata, pistoanele sunt impinse in ulei si roata isi ajusteaza pozitia, astfel incat miscarea, dar mai ales traiectoria vehiculului, sa nu aiba de suferit.Luand tot cazul amortizoarelor pe ulei, e bine sa stii ca miscarile repetate ale pistoanelor, provocate de rularea masinii pe un teren accidentat, de exemplu, duc la fenomenul de spumare a uleiului, din pricina comprimarii si a decomprimarii in exces.Daca acest lucru se intampla la un drum mai lung, e posibil ca forta de amortizare sa scada considerabil, iar eficienta amortizoarelor sa fie redusa serios. Astfel, rotile masinii ajung sa isi piarda capacitatea de tractiune, ceea ce duce la pierderea dinamicii autoturismului.Recomandarea noastra este sa optezi pentru amortizoarele care folosesc tehnologia pe gaz, care sunt mai eficiente in cazul in care calatoriile tale presupun deplasarea pe drumuri prost asfaltate pentru un timp indelungat.Specialistii in domeniul auto recomanda inlocuirea amortizoarelor in pereche, mai ales daca ti-ai propus sa faci cat mai putine vizite la service. Altfel, schimbarea unui singur amortizor poate duce la scaderea duratei de viata a acestuia, dar si o reactie directa asupra masinii tale, care este posibil sa se manifeste nefiresc si periculos.Un scenariu negativ ar putea fi chiar cel in care iti este imposibil sa mai controlezi masina, iar la viteze mari de rulare acest aspect se poate transforma intr-o tragedie.Un amortizor pentru o Dacia Logan, de exemplu, costa aproximativ 130 de lei, iar manopera pentru montarea acestuia este de circa 80 de lei intr-un service. E bine sa mai stii ca poti gasi si alte piese Renault originale sau pentru orice alta marca de autoturism conduci online, daca vrei sa simplifici cat mai mult procesul de inlocuire a componentelor auto.In general, un amortizor se schimba la aproximativ 80.000 de kilometri parcursi, in functie de indicatiile producatorului.Daca vrei sa ii stii in siguranta pe cei cu care calatoresti, alege sa nu depasesti durata de viata a amortizoarelor montate pe masina ta si fa-ti o programare la service-ul auto in care ai incredere cat mai curand, pentru a verifica impreuna cu mecanicul daca acestea mai sunt eficiente sau nu. Drumuri bune!