Opel recheama peste 200.000 de masini care depasesc serios nivelul permis de azot emis

Modelele Adam si Corsa aflate in prezent in circulatie depasesc "serios" nivelul permis de oxid de azot. Rechemarea afecteaza, sustine Bild.Emisiile de oxid de azot provoacaIn urma evaluarii, Opel a descoperit ca asa-numitul sistem de control Lambda la anumite modele Adam si Corsa fabricate in perioada 2018 - 2019 "nu este suficient de robust" la viteze ridicate. Asta inseamna ca vehiculele care circula mai mult de 50.000 de kilometri ar putea depasi limitele admise ale emisiilor de oxid de azot pe parcursul perioadei lor de functionare, a declarat pentru Bloomberg un purtator de cuvant al companiei germane.Acesta a adaugat ca Opel a inceput in urma cu doua luni sa-i informeze pe clienti ca-si pot actualiza softurile masinilor afectate. Anterior, Opel anuntase ca procurorii din Frankfurt investigheaza emisiile motoarelor diesel si coopereaza pe deplin si in mod transparent cu autoritatile.Dupa ce Volkswagen a recunoscut ca, in perioada 2005 - 2015, a echipat 11 milioane de vehicule vandute la nivel mondial cu un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel, Guvernul de la Berlin a ordonat efectuarea de teste de emisii la toatele modelele de autovehicule aflate in prezent in circulatie in Germania.Analistii sustin ca la vehiculele incriminate sistemul de filtrare a emisiilor poluante este dezactivat cand temperatura exterioara coboara sub un anumit nivel. Conform normelor europene in vigoare, aceasta procedura nu este permisa decat in situatia in care permite evitarea unui accident sau pagubelor produse motorului. In consecinta, Guvernul german a cerut producatorilor auto sa revizuiasca acest mecanism.