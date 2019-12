Opel revine pe piata din Rusia

Rubla si-a pierdut aproape jumatate din valoare in perioada 2014-2015, pe fondul sanctiunilor occidentale impuse Rusiei si al scaderii pretului la petrol, o sursa majora de exporturi.Opel a reintrat pe piata rusa prin inaugurarea unei facilitati de productie in orasul Kaluga, din vestul Rusiei, a informat luni grupul auto german. Opel vrea sa vanda in Rusia modelele Zafira Life si Grandland X. De asemenea, la fabrica din Kaluga, va fi produs in urmatoarele luni vehiculul comercial Vivaro.In urmatorii ani, Opel isi va majora gradual operatiunile in Rusia, a afirmat directorul general Michael Lohscheller. Acesta a adaugat: "Va fi cel putin o lansare majora a Opel in fiecare an".In 2015, cand era detinut de grupul american General Motors, Opel s-a retras din Rusia, pe fondul crizei de pe piata auto provocata de deprecierea semnificativa a rublei si a inchis fabrica din Sankt Petersburg. In 2017, grupul francez PSA a achizitionat brandurile Opel si Vauxhall de la GM.Recent, grupul PSA a anuntat ca-si va reduce dependenta de Europa prin lansarea Peugeot in America de Nord, Citroen in India si Opel in Rusia.Pentru realizarea acestui obiectiv va fi construita o noua fabrica in Namibia, pentru comercializarea masinilor in Africa de Sud, si vor fi extinse retelele de dealeri si de servicii din Liban, Tunisia, Maroc, Ucraina si Chile."Alaturi de lansarea brandului Opel in Ucraina anul trecut, intentionam sa triplam in regiune vanzarile brandurilor din grupul PSA pana in 2021", a afirmat Yannick Bezard, director de operatiuni al PSA pentru Eurasia.Conform estimarilor Association of European Businesses (AEB), in 2019, vanzarile de masini noi in Rusia ar urma sa urce cu 3,6%, la 1,87 milioane de unitati, dupa un avans de 13% in 2018, la 1,80 milioane de vehicule.In martie 2017, producatorul auto francez a acceptat sa achizitioneze Opel cu 2,2 miliarde de euro (2,4 miliarde de dolari), de la General Motors. Conform strategiei prezentate recent, Opel intentioneaza sa redevina profitabil pana in 2020 si sa ofere versiuni electrice ale tuturor vehiculelor sale de pasageri pana in 2024. Pana atunci, compania vrea sa ajunga la o marja de profit de 2%, urmand sa creasca la 6% pana in 2020.